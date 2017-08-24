Бабаев: «Вендел? Когда среди прочих вариантов появляются такие команды, как «ПСЖ» и «Манчестер Сити», то конкурировать достаточно сложно»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о трансферных планах московского клуба до закрытия трансферного окна.

По словам функционера, армейцы заинтересованы в полузащитнике «Флуминенсе» Венделе. Ранее сообщалось, что ЦСКА готов заплатить за 19-летнего футболиста 7 миллионов евро.

«Ждать ли усилений? Ничего нового не скажу. Очень бы хотелось. Каждый день проводим совещания с селекционным отделом, но пока варианта, который был бы приемлем, не представилось. Я очень надеюсь, что что-то получится. До конца трансферного окна ещe есть время.

Вендел все еще остается в нашем списке, но когда среди прочих вариантов появляются такие команды, как «ПСЖ», «Манчестер Сити», то конкурировать достаточно сложно. Так что не все получается, как хотелось бы», – сказал Бабаев.