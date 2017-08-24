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    Бабаев: «Вендел? Когда среди прочих вариантов появляются такие команды, как «ПСЖ» и «Манчестер Сити», то конкурировать достаточно сложно»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о трансферных планах московского клуба до закрытия трансферного окна.

    По словам функционера, армейцы заинтересованы в полузащитнике «Флуминенсе» Венделе. Ранее сообщалось, что ЦСКА готов заплатить за 19-летнего футболиста 7 миллионов евро.

    «Ждать ли усилений? Ничего нового не скажу. Очень бы хотелось. Каждый день проводим совещания с селекционным отделом, но пока варианта, который был бы приемлем, не представилось. Я очень надеюсь, что что-то получится. До конца трансферного окна ещe есть время.

    Вендел все еще остается в нашем списке, но когда среди прочих вариантов появляются такие команды, как «ПСЖ», «Манчестер Сити», то конкурировать достаточно сложно. Так что не все получается, как хотелось бы», – сказал Бабаев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    24.08.2017 01:00
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +13

      Sufa 24 августа 2017, 07:55

      ок

      0
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      Рейтинг: +183

      сергей николаевич 24 августа 2017, 07:49

      за такого молодого и такие деньги((((

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > сергей николаевич 24 августа 2017, 08:31

      сейчас это копейки

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2460

      Аид666 24 августа 2017, 07:09

      Только без Селюка давайте обойдемся, хорошо?

      1
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