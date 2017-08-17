Хавбек «Флуминенсе» Вендел может перейти в ЦСКА за 7 миллионов

Полузащитник «Флуминенсе» Вендел может продолжить карьеру в России. Как сообщает terra.com, 19-летний бразилец близок к переходу в ЦСКА.

По информации источника, армейский клуб заплатит за хавбека, интерес к которому ранее проявляли «Барселона» и «Милан», около 7 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Вендел сыграл в 22 матчах во всех турнирах, забив четыре гола и сделав две результативные передачи.