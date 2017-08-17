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    Хавбек «Флуминенсе» Вендел может перейти в ЦСКА за 7 миллионов

    Полузащитник «Флуминенсе» Вендел может продолжить карьеру в России. Как сообщает terra.com, 19-летний бразилец близок к переходу в ЦСКА.

    По информации источника, армейский клуб заплатит за хавбека, интерес к которому ранее проявляли «Барселона» и «Милан», около 7 миллионов евро.

    В нынешнем сезоне Вендел сыграл в 22 матчах во всех турнирах, забив четыре гола и сделав две результативные передачи.

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.08.2017 00:21
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +31

      Артур Останков 18 августа 2017, 21:48

      Бразилец в нападение ЦСКА не помешает! Кто знает, может, на пару с Витиньо они будут ударной силой армейцев!!!

      0
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      Рейтинг: +3021

      Dgad 17 августа 2017, 08:31

      Полузащитник для ратации не помешает как раз. да еще и такой перспективный

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 17 августа 2017, 08:00

      Витиньо брали тоже молодым и ничего тогда не получилось, а повзрослел, набрался
      опыта, вернулся в ЦСКА и теперь лидер.

      1
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 17 августа 2017, 06:42

      Ну и нафик нам этот "навырост" за такие деньги??? Нужен нап в основу!!!

      1
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      Рейтинг: +459

      sour12 17 августа 2017, 06:06

      Нужен форвард типа олича или сеиду, ну и в каждую линию игрок уровня фернандеса...

      0
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      Рейтинг: +979

      directorpg 17 августа 2017, 05:25

      Усиление необходимо

      0
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      Рейтинг: +2411

      Борз-95 17 августа 2017, 02:03

      интересный игрок

      1
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 17 августа 2017, 01:56

      если барса не взяла значит точно не нужен был, берите лучше нуху

      -1
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      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 17 августа 2017, 01:46

      за 19 летнего 7 лямов на ветер! https://www.youtube.com/watch?v=N-Gkp6eVoFA

      0
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 17 августа 2017, 01:01

      Вообще то очень нужен нападающий...

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