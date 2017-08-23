Уткин: «То, что «Спартак» стал чемпионом – это необъяснимо, но это не неожиданность»

Спортивный журналист Василий Уткин поделился мнением о текущем положении «Спартака», а также отметил, что московский клуб по итогам прошлого сезона стал чемпионом России за счет настроя и эмоций.

На данный момент красно-белые занимают в турнирной таблице РФПЛ 10-е место.

«Признаться, я не мог разложить игру «Спартака» в прошлом сезоне. Надо признать: настрой, эмоции – важно в футболе.

Вот так же и здесь. Вопрос – что случилось со «Спартаком» в минувшем розыгрыше. Глушаков прыгнул выше головы, то же самое относится и к Комбарову. Они вряд ли смогут развиваться, а лишь поддерживать свое состояние. Непонятно, зачем Реброва надо менять на Селихова.

Значит, Каррера мечется. То, что «Спартак» стал чемпионом – это необъяснимо, но это не неожиданность. 10-е место не уровень «Спартака», но это не конец чемпионата», – сказал Уткин.