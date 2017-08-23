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  • Уткин: «То, что «Спартак» стал чемпионом – это необъяснимо, но это не неожиданность»

Уткин: «То, что «Спартак» стал чемпионом – это необъяснимо, но это не неожиданность»

23 августа 2017, 01:32
21

Спортивный журналист Василий Уткин поделился мнением о текущем положении «Спартака», а также отметил, что московский клуб по итогам прошлого сезона стал чемпионом России за счет настроя и эмоций.

На данный момент красно-белые занимают в турнирной таблице РФПЛ 10-е место.

«Признаться, я не мог разложить игру «Спартака» в прошлом сезоне. Надо признать: настрой, эмоции – важно в футболе.

Вот так же и здесь. Вопрос – что случилось со «Спартаком» в минувшем розыгрыше. Глушаков прыгнул выше головы, то же самое относится и к Комбарову. Они вряд ли смогут развиваться, а лишь поддерживать свое состояние. Непонятно, зачем Реброва надо менять на Селихова.

Значит, Каррера мечется. То, что «Спартак» стал чемпионом – это необъяснимо, но это не неожиданность. 10-е место не уровень «Спартака», но это не конец чемпионата», – сказал Уткин.

Источник: Спорт FM
Россия. Премьер-лига Спартак Уткин Василий
Комментарии (21)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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карасевщина
1503442545
10 не уровень а 16 нормуль
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Влаан
1503450775
Херню какую то сказал
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Грыззь
1503452842
То, что Вася считает себя журналистом, это необьяснимо, но это не неожиденность.
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alex1951
1503457708
Стали Васю забывать Васе надоело ждать Он напомнил о себе заявив о Спартаке... .................................................................. спасибо Вася,что живой, а теперь пиз....... домой...
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Одинокий волк Маквейд
1503458758
Признаться, я не мог разложить Васину мысль, что он хотел сказать.
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Kollljan
1503460043
Вася, жги!!!
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piligrim1986
1503464875
когда-нибудь уткин выхватит люлей. это объяснимо и это не неожиданность.
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bset
1503467237
После таких интервью начинаешь считать Бубнова не таким уж неадекватным.
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XaXatyn
1503468955
Слишком много стало этого большого селезня в новостях ! Очень много хочет сказать, а что хочет сказать сам не понимает !
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овертайм
1503473187
спартак давно середняк, сейчас просто вернулся на свое место
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