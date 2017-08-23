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    Уткин: «То, что «Спартак» стал чемпионом – это необъяснимо, но это не неожиданность»

    Спортивный журналист Василий Уткин поделился мнением о текущем положении «Спартака», а также отметил, что московский клуб по итогам прошлого сезона стал чемпионом России за счет настроя и эмоций.

    На данный момент красно-белые занимают в турнирной таблице РФПЛ 10-е место.

    «Признаться, я не мог разложить игру «Спартака» в прошлом сезоне. Надо признать: настрой, эмоции – важно в футболе.

    Вот так же и здесь. Вопрос – что случилось со «Спартаком» в минувшем розыгрыше. Глушаков прыгнул выше головы, то же самое относится и к Комбарову. Они вряд ли смогут развиваться, а лишь поддерживать свое состояние. Непонятно, зачем Реброва надо менять на Селихова.

    Значит, Каррера мечется. То, что «Спартак» стал чемпионом – это необъяснимо, но это не неожиданность. 10-е место не уровень «Спартака», но это не конец чемпионата», – сказал Уткин.

    Источник: Спорт FM

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    23.08.2017 01:32
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +63

      Эрик Александрович 23 августа 2017, 12:02

      Гониво

      0
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      Рейтинг: +463

      Vratarь 23 августа 2017, 11:46

      Давайте, парни не умничать самим: "Прав - не прав"; давайте подождём несколько месяцев: поднимется клуб в первую пятёрку - Уткин "гонит", не дотянет - значит, Василий понимает поболе нашего.

      0
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      Рейтинг: +1036

      овертайм 23 августа 2017, 10:26

      спартак давно середняк, сейчас просто вернулся на свое место

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +382

      лёха72 23 августа 2017, 09:16

      придурок

      0
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 23 августа 2017, 09:15

      Слишком много стало этого большого селезня в новостях ! Очень много хочет сказать, а что хочет сказать сам не понимает !

      1
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      Рейтинг: +997

      egrrr 23 августа 2017, 09:01

      Вася, заканчивай давать интервью с похмела, реально ничего нельзя понять!!))))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +24996

      bset 23 августа 2017, 08:47

      После таких интервью начинаешь считать Бубнова не таким уж неадекватным.

      4
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 23 августа 2017, 08:07

      когда-нибудь уткин выхватит люлей. это объяснимо и это не неожиданность.

      4
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      Рейтинг: +1687

      Tostao > piligrim1986 23 августа 2017, 08:32

      Он уже получал отвёрткой в спину.

      2
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 > Tostao 23 августа 2017, 11:07

      ну видать не дошло

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 23 августа 2017, 07:28

      Как то все очень туманно.

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      Рейтинг: +1687

      Tostao 23 августа 2017, 06:50

      Если у сабжа репутация подмочена, то что бы он не говорил, всё будет восприниматся в штыки.
      Гадкий утёнок мечтал стать лебедем, а стал тем, кем стал.

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