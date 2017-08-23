Черчесов: «Применительно к Кокорину теперь все говорят только о футболе»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о последних успехах нападающего «Зенита» Александра Кокорина.

На данный момент форвард возглавляет гонку бомбардиров РФПЛ, забив после семи туров шесть голов.

Ранее тренер объяснил, почему не вызвал игрока на сбор национальной команды.

«Мы разговаривали с Александром еще до прихода Манчини в «Зенит». И мои слова, видимо, он тоже правильно воспринял. За время нашей совместной работы Кокорин успел понять, что необдуманных действий с нашей стороны не бывает.

Подробностей нашей беседы рассказывать не готов. Но пообщались продуктивно. Применительно к Кокорину теперь все говорят только о футболе. Как нам того и хотелось. Что же касается Манчини, то он в первую очередь поставил Кокорина на его место на поле», – сказал Черчесов.