Черчесов объяснил, почему не вызвал Кокорина в расположение сборной России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил, почему не вызвал в расположение национальной команды нападающего «Зенита» Александра Кокорина, который на данный момент с шестью голами возглавляет гонку бомбардиров РФПЛ.

Напомним, 3 сентября сборная России проведет товарищеский матч против московского «Динамо».

– Почему вы не вызвали Кокорина? Лучший бомбардир чемпионата, играет отлично и к тому же не выступал на Кубке конфедераций.

– Мы с ним полтора года работали в «Динамо». И в сборную его тоже вызывал. Какой смысл приглашать футболиста, которого ты и так прекрасно знаешь, на такой сбор? А зачем лишний сбор ему, если он проводит в «Зените» все матчи, включая еврокубковые?

Единственный футболист из числа вызванных, кто сейчас играет в подобном ритме, – Марио Фернандес, и мы будем очень аккуратно дозировать ему нагрузку. Но не вызвать его мы не могли, поскольку он должен адаптироваться, почувствовать себя в команде своим. А время Кокорина, надеюсь, наступит в октябре.