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    Черчесов объяснил, почему не вызвал Кокорина в расположение сборной России

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил, почему не вызвал в расположение национальной команды нападающего «Зенита» Александра Кокорина, который на данный момент с шестью голами возглавляет гонку бомбардиров РФПЛ.

    Напомним, 3 сентября сборная России проведет товарищеский матч против московского «Динамо».

    – Почему вы не вызвали Кокорина? Лучший бомбардир чемпионата, играет отлично и к тому же не выступал на Кубке конфедераций.

    – Мы с ним полтора года работали в «Динамо». И в сборную его тоже вызывал. Какой смысл приглашать футболиста, которого ты и так прекрасно знаешь, на такой сбор? А зачем лишний сбор ему, если он проводит в «Зените» все матчи, включая еврокубковые?

    Единственный футболист из числа вызванных, кто сейчас играет в подобном ритме, – Марио Фернандес, и мы будем очень аккуратно дозировать ему нагрузку. Но не вызвать его мы не могли, поскольку он должен адаптироваться, почувствовать себя в команде своим. А время Кокорина, надеюсь, наступит в октябре.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.08.2017 23:46
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +131

      Spiridonovich 23 августа 2017, 15:02

      Есть такой тренер Бердыев. За год из игроков, которые никому не были нужны, создал настоящую команду, которая на равных играла с европейскими грандами. После этого весь состав стал востребован и попал в сборную. Тренерский талант или он есть или его нет. К сожалению, и Слуцкий и Черчесов не обладают профессиональными качествами и вдобавок природа не наградила их тренерским талантом. Так, что придётся ждать, как Черчесов на ЧМ повторит "успехи" своего предшественника, достигнутые на ЧЕ.

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      Рейтинг: +131

      Spiridonovich 23 августа 2017, 14:52

      Невразумительное объяснение по Кокорину. Год руководит сборной и ни разу команда не сыграла в одном и том же составе. Судя по всему будет экспериментировать и на ЧМ, как делал его предшественник. Гонора и позёрства у этого тренера хоть отбавляй, а профессионализм не возможно разглядеть и под лупой.

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      Рейтинг: +2862

      nemolod 23 августа 2017, 09:41

      Просматривает молодежь,потому что понимает,что к ЧМ понадобятся молодые,скоростные игроки и понятно,что очень немногие из приглашенных на сбор смогут пробиться в основу сборной,но оценить их способности надо как раз сейчас!

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      Рейтинг: +891

      bolela_16 23 августа 2017, 09:10

      Он подбирает команду на ЧМ-22

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      Рейтинг: +160

      виктоша > bolela_16 23 августа 2017, 20:03

      ...или чемпионат Европы-24.

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 23 августа 2017, 09:06

      Наигрывать состав, по мнению лысого, не обязательно. Все всех прекрасно знают, и так сойдет.

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      Рейтинг: +777

      belarus-gomel 23 августа 2017, 07:45

      смысл действий Черчесова понятен - просматривает ближайший резерв!!! ежу понятно, что в таком виде сборная России выступать не будет!!! по крайней мере пока....

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      Рейтинг: +17971

      арейская 23 августа 2017, 03:12

      Не поспоришь, он прав, этот сбор ничего Кокорину не даст, двухсторонка, не более...

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      Рейтинг: +3412

      APchelov 23 августа 2017, 01:44

      Надеюсь, следующим летом тренер в сборной будет другой

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      Рейтинг: +18968

      zico2205 > APchelov 23 августа 2017, 01:47

      Вряд ли...

      0
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      Рейтинг: +10

      Salnyy > zico2205 23 августа 2017, 06:20

      А мне кажется, что дело не в тренере. Просто все приводят в пример Хиддинга, но такой команды, как была при нем больше нет и долго не будет, поэтому хоть Анчелотти приглашай-играть лучше наши парни не станут. А те, кто говорят, что нужно подтягивать молодежь, дак чтоб молодежь дотянула до уровня взрослых игроков нужно много времени

      0
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      Рейтинг: +5459

      Дядя Серёжа > APchelov 23 августа 2017, 06:23

      После ЧМ однозначно.

      1
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      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore > APchelov 23 августа 2017, 07:15

      А причем тут тренер? Хоть кого ставь из российских или зарубежных (Гуса время уже прошло и не надо жить прошлым) ничего не измениться, нужно менять структурно: подготовка нашей молодежи и переход ее плавный во взрослую жизнь. И не надо там вот 21 или там 30 подающие надежды игрок не смешите меня в 21 в Европе это уже состоявшийся футболист. В Газаевские времен ЦСКА выпускал много талантливой молодежи, да и в Питере ее было много Аршавин, Керж (лучше не покупать 5 аргентинцев а своих начать воспитывать, талантов много у Зенита), сейчас в этом плане здорово действует Краснодар два футболиста молодых 2 матча спасали. Нужно готовить молодежь. А тренер сборной многим будет не нравиться, а он что девушка чтобы его любили? И да таким кто вот поменяйте тренера, пойдите в РФС попроситесь на эту роли и посмотрим каковы изменения будут при вас!

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      Рейтинг: +979

      directorpg 23 августа 2017, 00:28

      Непонятно

      0
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      Рейтинг: +2411

      Борз-95 23 августа 2017, 00:24

      Черчес знает свое дело.

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