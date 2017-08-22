Черчесов объяснил, почему не вызвал Кокорина в расположение сборной России

Есть такой тренер Бердыев. За год из игроков, которые никому не были нужны, создал настоящую команду, которая на равных играла с европейскими грандами. После этого весь состав стал востребован и попал в сборную. Тренерский талант или он есть или его нет. К сожалению, и Слуцкий и Черчесов не обладают профессиональными качествами и вдобавок природа не наградила их тренерским талантом. Так, что придётся ждать, как Черчесов на ЧМ повторит "успехи" своего предшественника, достигнутые на ЧЕ.
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил, почему не вызвал в расположение национальной команды нападающего «Зенита» Александра Кокорина, который на данный момент с шестью голами возглавляет гонку бомбардиров РФПЛ.
Напомним, 3 сентября сборная России проведет товарищеский матч против московского «Динамо».
– Почему вы не вызвали Кокорина? Лучший бомбардир чемпионата, играет отлично и к тому же не выступал на Кубке конфедераций.
– Мы с ним полтора года работали в «Динамо». И в сборную его тоже вызывал. Какой смысл приглашать футболиста, которого ты и так прекрасно знаешь, на такой сбор? А зачем лишний сбор ему, если он проводит в «Зените» все матчи, включая еврокубковые?
Единственный футболист из числа вызванных, кто сейчас играет в подобном ритме, – Марио Фернандес, и мы будем очень аккуратно дозировать ему нагрузку. Но не вызвать его мы не могли, поскольку он должен адаптироваться, почувствовать себя в команде своим. А время Кокорина, надеюсь, наступит в октябре.