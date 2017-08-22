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  • Черчесов объяснил, почему не вызвал Кокорина в расположение сборной России

Черчесов объяснил, почему не вызвал Кокорина в расположение сборной России

22 августа 2017, 23:46
21

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил, почему не вызвал в расположение национальной команды нападающего «Зенита» Александра Кокорина, который на данный момент с шестью голами возглавляет гонку бомбардиров РФПЛ.

Напомним, 3 сентября сборная России проведет товарищеский матч против московского «Динамо».

– Почему вы не вызвали Кокорина? Лучший бомбардир чемпионата, играет отлично и к тому же не выступал на Кубке конфедераций.

– Мы с ним полтора года работали в «Динамо». И в сборную его тоже вызывал. Какой смысл приглашать футболиста, которого ты и так прекрасно знаешь, на такой сбор? А зачем лишний сбор ему, если он проводит в «Зените» все матчи, включая еврокубковые?

Единственный футболист из числа вызванных, кто сейчас играет в подобном ритме, – Марио Фернандес, и мы будем очень аккуратно дозировать ему нагрузку. Но не вызвать его мы не могли, поскольку он должен адаптироваться, почувствовать себя в команде своим. А время Кокорина, надеюсь, наступит в октябре.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Россия Кокорин Александр Черчесов Станислав
Комментарии (21)
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kotmyshka
1503436245
Я так сразу взял и поверил...
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Борз-95
1503437052
Черчес знает свое дело.
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APchelov
1503441889
Надеюсь, следующим летом тренер в сборной будет другой
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арейская
1503447170
Не поспоришь, он прав, этот сбор ничего Кокорину не даст, двухсторонка, не более...
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belarus-gomel
1503463510
смысл действий Черчесова понятен - просматривает ближайший резерв!!! ежу понятно, что в таком виде сборная России выступать не будет!!! по крайней мере пока....
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prezent2017
1503468410
Наигрывать состав, по мнению лысого, не обязательно. Все всех прекрасно знают, и так сойдет.
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bolela_16
1503468653
Он подбирает команду на ЧМ-22
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nemolod
1503470502
Просматривает молодежь,потому что понимает,что к ЧМ понадобятся молодые,скоростные игроки и понятно,что очень немногие из приглашенных на сбор смогут пробиться в основу сборной,но оценить их способности надо как раз сейчас!
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Spiridonovich
1503489167
Невразумительное объяснение по Кокорину. Год руководит сборной и ни разу команда не сыграла в одном и том же составе. Судя по всему будет экспериментировать и на ЧМ, как делал его предшественник. Гонора и позёрства у этого тренера хоть отбавляй, а профессионализм не возможно разглядеть и под лупой.
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Spiridonovich
1503489756
Есть такой тренер Бердыев. За год из игроков, которые никому не были нужны, создал настоящую команду, которая на равных играла с европейскими грандами. После этого весь состав стал востребован и попал в сборную. Тренерский талант или он есть или его нет. К сожалению, и Слуцкий и Черчесов не обладают профессиональными качествами и вдобавок природа не наградила их тренерским талантом. Так, что придётся ждать, как Черчесов на ЧМ повторит "успехи" своего предшественника, достигнутые на ЧЕ.
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