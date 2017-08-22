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  • В интернете появилась петиция о переименовании стадиона «Санкт-Петербург» в «Баклан-Арену»

В интернете появилась петиция о переименовании стадиона «Санкт-Петербург» в «Баклан-Арену»

22 августа 2017, 19:01
42

В интернете появилась петиция, в которой предлагается переименовать стадион «Санкт-Петербург» в «Баклан-Арену». Коллективное прошение подписало почти 100 человек.

«Главный стадион города – стадион им. С.М. Кирова – был воздвигнут на острове, и коренные петербуржцы помнят неповторимый морской бриз, что доносился с Финского залива. А судейские свистки и поддержку болельщиков сопровождали крики морских птиц – чаек и бакланов.

Вот и сейчас – главная арена Петербурга стоит на острове, а чайки и бакланы поддерживают родную команду. В этой связи, с учетом того, что наш город – город морской славы, город-порт, предлагаю дать новому стадиону название «Баклан-Арена», – говорится в сообщении.

Ранее вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин сообщил, что крыша стадиона Крестовском острове подвергается воздействию со стороны бакланов.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (42)
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порт
1503418154
В Петербурге нет птиц, которые могли бы повредить пленку крыши стадиона "Санкт-Петербург", сообщила РИА Новости орнитолог, сотрудник научного отдела Ленинградского зоопарка Татьяна Медник
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Atom2020
1503418493
Очень достойное название))) ... двумя руками ЗА!
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paracetamol
1503418952
Пусть свинки потешаться. Им на футбольном поле 1-5 облом.
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vitop
1503419318
Где подписать? Будет памятник политикам-идиотам.
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subbotaspartak
1503419718
Хватит ржать, Благородную птицу обижать.
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84aivengo
1503421094
ни о чем петиция...
Ответить
kella
1503422914
Ну тогда и Зенит надо переименовать в БАКЛАН
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la verdad
1503423159
Обратите внимание! Всем комментаторам СрачТВ дано распоряжение "всячески хвалить и превозносить Арену-СПб". При любом упоминании этого сооружения идут в ход слова: уникальная, суперсовременная, красивейшая и т.д. Про бакланов на этом канале мы не услышим. Точняк.
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APchelov
1503423749
Ну и как? Все уже пошутили? Да называйте вы, как хотите, и стадион и команду. Только одно НО. Проиграть Зениту не зазорно. А проиграть бомжам или бакланам - это уже позор. Вам же потом и отмываться )
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Bivaliy67
1503423924
«Баклан-Арена» только в честь тех, кто опубликовал данный опрос.
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