В интернете появилась петиция о переименовании стадиона «Санкт-Петербург» в «Баклан-Арену»

В интернете появилась петиция, в которой предлагается переименовать стадион «Санкт-Петербург» в «Баклан-Арену». Коллективное прошение подписало почти 100 человек.

«Главный стадион города – стадион им. С.М. Кирова – был воздвигнут на острове, и коренные петербуржцы помнят неповторимый морской бриз, что доносился с Финского залива. А судейские свистки и поддержку болельщиков сопровождали крики морских птиц – чаек и бакланов.

Вот и сейчас – главная арена Петербурга стоит на острове, а чайки и бакланы поддерживают родную команду. В этой связи, с учетом того, что наш город – город морской славы, город-порт, предлагаю дать новому стадиону название «Баклан-Арена», – говорится в сообщении.

Ранее вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин сообщил, что крыша стадиона Крестовском острове подвергается воздействию со стороны бакланов.