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    В интернете появилась петиция о переименовании стадиона «Санкт-Петербург» в «Баклан-Арену»

    В интернете появилась петиция, в которой предлагается переименовать стадион «Санкт-Петербург» в «Баклан-Арену». Коллективное прошение подписало почти 100 человек.

    «Главный стадион города – стадион им. С.М. Кирова – был воздвигнут на острове, и коренные петербуржцы помнят неповторимый морской бриз, что доносился с Финского залива. А судейские свистки и поддержку болельщиков сопровождали крики морских птиц – чаек и бакланов.

    Вот и сейчас – главная арена Петербурга стоит на острове, а чайки и бакланы поддерживают родную команду. В этой связи, с учетом того, что наш город – город морской славы, город-порт, предлагаю дать новому стадиону название «Баклан-Арена», – говорится в сообщении.

    Ранее вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин сообщил, что крыша стадиона Крестовском острове подвергается воздействию со стороны бакланов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.08.2017 19:01
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    Комментарии42
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 23 августа 2017, 10:02

      Уже почти 300

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore > la verdad 23 августа 2017, 13:52

      362

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +364

      neofizer 23 августа 2017, 08:57

      аххах...кара небесная в виде бакланов пришла..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6

      maks555+ 22 августа 2017, 23:35

      а не баклан придурки унитаз арена

      -2
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      Рейтинг: +6

      maks555+ 22 августа 2017, 23:34

      давайте унитаз арена

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 22 августа 2017, 22:08

      а что-то изменится после переименования?.. Паровозы останутся паровозами, мясо-мясом, кони конями, а бомжи-бомжами... или их в бакланов переименуют??? Тогда примерно так: На Баклан-арене по-прежнему бакланы бакланят...

      1
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      Рейтинг: +997

      egrrr 22 августа 2017, 21:29

      Не Бакланы, а Балканы!!!

      0
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      Рейтинг: +213

      Pangolin 22 августа 2017, 21:24

      Где подписать???

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      Рейтинг: +548

      АндрейФКСМ 22 августа 2017, 21:24

      Уроды бабки лучше людям дайте

      1
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      Рейтинг: +2564

      атеист > Аvenger 23 августа 2017, 11:45

      Как в известном фильме - шли на e-mail......

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      Рейтинг: +141

      √монегаск√ 22 августа 2017, 21:06

      Делов то!!! Вот из мухи слона делают, ща парочку миллиардов кинут на борьбу с бакланами, ну а потом когда поймут, что дело то гиблое с ними бороться,ещё пару миллиардов докинут, чтобы крышу наконец-то в норм покрытие "переобуть"SPECIAL,АНТИБАКЛАНОВОЕ! Тогда глядишь и успокоятся! Столько ведь доили бюджетные лавандосики, а тут грусть печаль такая,объект "почти" достроен:) А Там глядишь ТермиТы ещё какие-нибудь объявяться!:-)

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      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore > √монегаск√ 23 августа 2017, 13:53

      Ты погоди по осени еще газон ведь будут менять не забывай!

      0
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      Рейтинг: +72

      abhvfdtcn 22 августа 2017, 20:57

      Теперь теперь бомжи будут бакланами

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