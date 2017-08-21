Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Марсьяль: «Возможно, Погба является лучшим полузащитником в мире»

    Нападающий английского «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль заявил, что его партнер Поль Погба имеет шансы стать лучшим футболистом в мире.

    «Мой соотечественник всегда излучает уверенность. Прекрасен как человек, а на поле техничен и вынослив. Возможно, сейчас Погба является лучшим полузащитником в мире. Он еще молод, а это значит, что есть время совершенствоваться.

    Поль всегда смеется, всегда улыбчив. Его человеческие качества никогда не вызывали вопросов. Он является хорошим другом», – говорит Марсьяль.

    Напомним, что в двух стартовых матчах АПЛ Погба набрал три очка по системе «гол+пас».

    Источник: ФК «Манчестер Юнайтед»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.08.2017 17:40
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 21 августа 2017, 20:34

      возможно он им станет в ближайшее время,если будет так продолжать!)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 21 августа 2017, 18:57

      я не болельщик Реала, но лучший полузащитник это Тони Кросс

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 21 августа 2017, 18:28

      Каждый кулик своего Погба нахваливает...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo > DeutschlandUberAlles 21 августа 2017, 18:59

      в точку...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 21 августа 2017, 17:44

      Как по мне, так есть гораздо по лучше ))

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11