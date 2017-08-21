Марсьяль: «Возможно, Погба является лучшим полузащитником в мире»

Нападающий английского «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль заявил, что его партнер Поль Погба имеет шансы стать лучшим футболистом в мире.

«Мой соотечественник всегда излучает уверенность. Прекрасен как человек, а на поле техничен и вынослив. Возможно, сейчас Погба является лучшим полузащитником в мире. Он еще молод, а это значит, что есть время совершенствоваться.

Поль всегда смеется, всегда улыбчив. Его человеческие качества никогда не вызывали вопросов. Он является хорошим другом», – говорит Марсьяль.

Напомним, что в двух стартовых матчах АПЛ Погба набрал три очка по системе «гол+пас».