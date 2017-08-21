Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Романцев удивлен результатами «Локомотива»

21 августа 2017, 07:53
7

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев признался, что результаты, которые показывает на старте чемпионата «Локомотив» – его сильно удивили. Он отметил «героическую» работу Юрия Семина в стане «железнодорожников», учитывая огромные проблемы с составом.

Напомним, что матч седьмого тура российской Премьер-лиги «Спартак» – «Локомотив» закончился со счетом 3:4. Хозяева поля после этой встречи обосновались на 10-й строчке в турнирной таблице с восемью очками, а «железнодорожники» – на второй, имея на своем счету 16 очков.

– Как охарактеризуете матч?

– Как трагедию ошибок. Для «Спартака». У «Локомотива» их, конечно, тоже хватало. Но в этот день в ранге чемпиона на поле вышел не он. А потому с подопечных Семина и спрос другой. Хотя уверен, несмотря на победу, Юрий Павлович мимо этого не пройдет.

– После домашнего поражения от «Тосно» вновь пошли разговоры, что Семин уже не тот – мол, возраст сказывается, да и его футбольные взгляды устарели…

– Обычная история после обидной осечки. Болельщик в сердцах и не такое может ляпнуть.

– Но дело не только в болельщиках. Вы когда-нибудь слышали, чтобы при работающем тренере, да еще выигравшем Кубок, президент клуба в интервью рассказывал, что «на всякий случай» ведет поиск нового наставника?

– Дикость какая-то! Случись со мной такое, я бы тут же подал в отставку. На сегодня расцениваю работу Семина как героическую. Состав средненький, травмированы ключевые игроки – Чорлука, Ари. Нет ни одного чистого форварда, а просьба приобрести его повисла в воздухе. Словом, проблема на проблеме. Но команда бьется, выкладывается по полной и за счет этого идет в лидерах.

– Вы считаете, что на сегодня «Спартак» укомплектован лучше «Локомотива»?

– В распоряжении Карреры больше классных исполнителей. Да и скамейка длинней. Семин не от хорошей жизни перевел в оборону атакующего хавбека Игнатьева, а Фарфана с Алексеем Миранчуком выдвинул в атаку. И пока выступление «Локомотива» – одна из приятных неожиданностей чемпионата.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Семин Юрий Романцев Олег
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
nemolod
1503303126
Удивляться нечему-Семин не только опытнейший тренер,но и человек ,любящий свой родной клуб,поэтому все его усилия и действия передаются игрокам и пока это будет получаться-будет и результат! Да и потом совсем скоро матчи в ЛЕ,к которым команда должна подойти отмобилизованной-желаю ему и его игрокам удачи!
Ответить
serppion
1503314192
Шпалыч, дай Бог ему здоровья, хорошо работает. Его команда на ходу, игра смотрится. Бывший главный тренер просто завидует, ставя под сомнение компетенцию Семина.
Ответить
ljrljr0505
1503328864
Там Геркус по ходу засланный казачок. Все делает чтобы Палычу трудно Было... С такой скамейкой вторыми после семи туров умудриться надо... И это заслуга Палыча. Он создал ЛОКО выпестовал его и живет этим клубом...Дай Бог ему здоровья,чтобы и дальше мог работать...
Ответить
Fan Loko mik
1503332785
Такое чувство, что Палыча взяли в ЛОКО только в качестве пиар акции! Для привлечения болельщиков. Думали что Сёмин утонет, состав доставшегося ему ЛОКО был не ахти, усиливать который руководство клуба и не собиралось! Но Сёмин сделал чистку состав, вытурил всех неугодных и бесперспективных (Самедов, Янбаев, Шишкин, Майкон), точечно усилился (Ари, Кверквелия, Игорь Денисов) вернул в состав по мнению предыдущего руководства бесперспективных (Фернандеш, Игнатьев) и начал постепенно выводить ЛОКО в люди! Теперь руководство клуба не может дождаться осечки МЭТРА нашего фтбола! НЕ ДОЖДЁТЕСЬ С..КИ!!!! Даже имея проблемы с составом ЛОКО будет биться до конца!!!!!
Ответить
за ЦСКА с 1980г
1503333942
Уважаю Локо и уважаю Сёмина, Но думаю,что все эти успехи до поры-до времени,а именно до ЛЕ.. Как только пойдут игры на три фронта(КР никто не отменял),то всё встанет на свои места..
Ответить
Главные новости
Победы «Спартака» и «Зенита», трансфер Батракова, поражение Сафонова и другие новости
00:57
Губерниев прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
00:23
4
Генич оценил победу «Спартака» над «Балтикой»
00:01
1
Суперкубок Франции. «ПСЖ» с Сафоновым проиграл «Лансу» (0:1)
Вчера, 23:43
9
Рабинер отреагировал на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:06
2
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:56
3
«Впервые увидел, как «Спартак» тянет время»: Талалаев – после поражения
Вчера, 22:47
10
Реакция «Фратрии» на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:36
2
В «Спартаке» дали информацию по травме Барко
Вчера, 22:23
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:12
6
Все новости
Все новости
Шварц – после неудачного старта «Динамо»: «Счастлив быть здесь»
00:39
2
Впечатления Карседо от игры Даку за «Спартак»
00:09
Угальде рассказал, как ему играется с Даку
Вчера, 23:56
1
Талалаев с негативом высказался о судействе в матче со «Спартаком»
Вчера, 23:36
6
Даку дал интервью после победы «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:21
1
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:56
3
«Впервые увидел, как «Спартак» тянет время»: Талалаев – после поражения
Вчера, 22:47
10
Реакция «Фратрии» на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:36
2
В «Спартаке» дали информацию по травме Барко
Вчера, 22:23
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:12
6
Мостовой сравнил Соболева и Тюкавина
Вчера, 21:37
8
ВидеоОбзор матча «Балтика» – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:29
РПЛ. «Спартак» победил «Балтику» (2:1) и сравнялся по очкам с «Зенитом»
Вчера, 21:28
77
Видео«Завтра выходной»: Евсеев запрыгнул на стол в раздевалке после матча с «Крыльями»
Вчера, 20:53
2
Тюкавин объяснил свой жест после матча с «Зенитом»
Вчера, 20:44
2
«Это кошмар, нужно иметь честь»: Лещенко раскритиковал судейство в матче «Зенит» – «Динамо»
Вчера, 20:27
37
Даку сделал первое результативное действие за «Спартак»
Вчера, 20:07
7
Евсеев – о третьем месте махачкалинского «Динамо» в РПЛ: «Нужно сейчас это сфотографировать»
Вчера, 19:52
6
Тюкавин высказался о пенальти в матче с «Зенитом»
Вчера, 19:44
6
Семак объяснил отсутствие Мостового в игре с «Динамо»
Вчера, 19:25
1
Соболев озвучил личную цель в этом сезоне
Вчера, 19:14
7
РПЛ. «Динамо Мх» разгромило на выезде «Крылья Советов» (4:1) и заскочило в топ-3
Вчера, 18:56
11
Семак запросил усиление для «Зенита»
Вчера, 18:47
16
Мнение Семака о пенальти в матче с «Динамо»
Вчера, 18:37
15
Мостовой прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
Вчера, 18:34
5
«Динамо» стартовало при Шварце хуже, чем год назад при Карпине
Вчера, 18:33
5
Барко не сыграет с «Балтикой»: известна причина
Вчера, 18:27
11
Стали известны стартовые составы на матч «Балтика» – «Спартак»: 16 августа 2026
Вчера, 18:22
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+