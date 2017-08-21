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    Романцев удивлен результатами «Локомотива»

    Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев признался, что результаты, которые показывает на старте чемпионата «Локомотив» – его сильно удивили. Он отметил «героическую» работу Юрия Семина в стане «железнодорожников», учитывая огромные проблемы с составом.

    Напомним, что матч седьмого тура российской Премьер-лиги «Спартак» – «Локомотив» закончился со счетом 3:4. Хозяева поля после этой встречи обосновались на 10-й строчке в турнирной таблице с восемью очками, а «железнодорожники» – на второй, имея на своем счету 16 очков.

    – Как охарактеризуете матч?

    – Как трагедию ошибок. Для «Спартака». У «Локомотива» их, конечно, тоже хватало. Но в этот день в ранге чемпиона на поле вышел не он. А потому с подопечных Семина и спрос другой. Хотя уверен, несмотря на победу, Юрий Павлович мимо этого не пройдет.

    – После домашнего поражения от «Тосно» вновь пошли разговоры, что Семин уже не тот – мол, возраст сказывается, да и его футбольные взгляды устарели…

    – Обычная история после обидной осечки. Болельщик в сердцах и не такое может ляпнуть.

    – Но дело не только в болельщиках. Вы когда-нибудь слышали, чтобы при работающем тренере, да еще выигравшем Кубок, президент клуба в интервью рассказывал, что «на всякий случай» ведет поиск нового наставника?

    – Дикость какая-то! Случись со мной такое, я бы тут же подал в отставку. На сегодня расцениваю работу Семина как героическую. Состав средненький, травмированы ключевые игроки – Чорлука, Ари. Нет ни одного чистого форварда, а просьба приобрести его повисла в воздухе. Словом, проблема на проблеме. Но команда бьется, выкладывается по полной и за счет этого идет в лидерах.

    – Вы считаете, что на сегодня «Спартак» укомплектован лучше «Локомотива»?

    – В распоряжении Карреры больше классных исполнителей. Да и скамейка длинней. Семин не от хорошей жизни перевел в оборону атакующего хавбека Игнатьева, а Фарфана с Алексеем Миранчуком выдвинул в атаку. И пока выступление «Локомотива» – одна из приятных неожиданностей чемпионата.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.08.2017 07:53
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 21 августа 2017, 19:45

      Уважаю Локо и уважаю Сёмина, Но думаю,что все эти успехи до поры-до времени,а именно до ЛЕ.. Как только пойдут игры на три фронта(КР никто не отменял),то всё встанет на свои места..

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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 21 августа 2017, 19:26

      Такое чувство, что Палыча взяли в ЛОКО только в качестве пиар акции! Для привлечения болельщиков. Думали что Сёмин утонет, состав доставшегося ему ЛОКО был не ахти, усиливать который руководство клуба и не собиралось! Но Сёмин сделал чистку состав, вытурил всех неугодных и бесперспективных (Самедов, Янбаев, Шишкин, Майкон), точечно усилился (Ари, Кверквелия, Игорь Денисов) вернул в состав по мнению предыдущего руководства бесперспективных (Фернандеш, Игнатьев) и начал постепенно выводить ЛОКО в люди! Теперь руководство клуба не может дождаться осечки МЭТРА нашего фтбола! НЕ ДОЖДЁТЕСЬ С..КИ!!!! Даже имея проблемы с составом ЛОКО будет биться до конца!!!!!

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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 21 августа 2017, 18:21

      Там Геркус по ходу засланный казачок. Все делает чтобы Палычу трудно Было... С такой скамейкой вторыми после семи туров умудриться надо... И это заслуга Палыча. Он создал ЛОКО выпестовал его и живет этим клубом...Дай Бог ему здоровья,чтобы и дальше мог работать...

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      Рейтинг: +3795

      serppion 21 августа 2017, 14:16

      Шпалыч, дай Бог ему здоровья, хорошо работает. Его команда на ходу, игра смотрится. Бывший главный тренер просто завидует, ставя под сомнение компетенцию Семина.

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      Рейтинг: +2862

      nemolod 21 августа 2017, 11:12

      Удивляться нечему-Семин не только опытнейший тренер,но и человек ,любящий свой родной клуб,поэтому все его усилия и действия передаются игрокам и пока это будет получаться-будет и результат!
      Да и потом совсем скоро матчи в ЛЕ,к которым команда должна подойти отмобилизованной-желаю ему и его игрокам удачи!

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