Романцев удивлен результатами «Локомотива»

Уважаю Локо и уважаю Сёмина, Но думаю,что все эти успехи до поры-до времени,а именно до ЛЕ.. Как только пойдут игры на три фронта(КР никто не отменял),то всё встанет на свои места..
Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев признался, что результаты, которые показывает на старте чемпионата «Локомотив» – его сильно удивили. Он отметил «героическую» работу Юрия Семина в стане «железнодорожников», учитывая огромные проблемы с составом.
Напомним, что матч седьмого тура российской Премьер-лиги «Спартак» – «Локомотив» закончился со счетом 3:4. Хозяева поля после этой встречи обосновались на 10-й строчке в турнирной таблице с восемью очками, а «железнодорожники» – на второй, имея на своем счету 16 очков.
– Как охарактеризуете матч?
– Как трагедию ошибок. Для «Спартака». У «Локомотива» их, конечно, тоже хватало. Но в этот день в ранге чемпиона на поле вышел не он. А потому с подопечных Семина и спрос другой. Хотя уверен, несмотря на победу, Юрий Павлович мимо этого не пройдет.
– После домашнего поражения от «Тосно» вновь пошли разговоры, что Семин уже не тот – мол, возраст сказывается, да и его футбольные взгляды устарели…
– Обычная история после обидной осечки. Болельщик в сердцах и не такое может ляпнуть.
– Но дело не только в болельщиках. Вы когда-нибудь слышали, чтобы при работающем тренере, да еще выигравшем Кубок, президент клуба в интервью рассказывал, что «на всякий случай» ведет поиск нового наставника?
– Дикость какая-то! Случись со мной такое, я бы тут же подал в отставку. На сегодня расцениваю работу Семина как героическую. Состав средненький, травмированы ключевые игроки – Чорлука, Ари. Нет ни одного чистого форварда, а просьба приобрести его повисла в воздухе. Словом, проблема на проблеме. Но команда бьется, выкладывается по полной и за счет этого идет в лидерах.
– Вы считаете, что на сегодня «Спартак» укомплектован лучше «Локомотива»?
– В распоряжении Карреры больше классных исполнителей. Да и скамейка длинней. Семин не от хорошей жизни перевел в оборону атакующего хавбека Игнатьева, а Фарфана с Алексеем Миранчуком выдвинул в атаку. И пока выступление «Локомотива» – одна из приятных неожиданностей чемпионата.