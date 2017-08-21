Романцев удивлен результатами «Локомотива»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев признался, что результаты, которые показывает на старте чемпионата «Локомотив» – его сильно удивили. Он отметил «героическую» работу Юрия Семина в стане «железнодорожников», учитывая огромные проблемы с составом.

Напомним, что матч седьмого тура российской Премьер-лиги «Спартак» – «Локомотив» закончился со счетом 3:4. Хозяева поля после этой встречи обосновались на 10-й строчке в турнирной таблице с восемью очками, а «железнодорожники» – на второй, имея на своем счету 16 очков.

– Как охарактеризуете матч?

– Как трагедию ошибок. Для «Спартака». У «Локомотива» их, конечно, тоже хватало. Но в этот день в ранге чемпиона на поле вышел не он. А потому с подопечных Семина и спрос другой. Хотя уверен, несмотря на победу, Юрий Павлович мимо этого не пройдет.

– После домашнего поражения от «Тосно» вновь пошли разговоры, что Семин уже не тот – мол, возраст сказывается, да и его футбольные взгляды устарели…

– Обычная история после обидной осечки. Болельщик в сердцах и не такое может ляпнуть.

– Но дело не только в болельщиках. Вы когда-нибудь слышали, чтобы при работающем тренере, да еще выигравшем Кубок, президент клуба в интервью рассказывал, что «на всякий случай» ведет поиск нового наставника?

– Дикость какая-то! Случись со мной такое, я бы тут же подал в отставку. На сегодня расцениваю работу Семина как героическую. Состав средненький, травмированы ключевые игроки – Чорлука, Ари. Нет ни одного чистого форварда, а просьба приобрести его повисла в воздухе. Словом, проблема на проблеме. Но команда бьется, выкладывается по полной и за счет этого идет в лидерах.

– Вы считаете, что на сегодня «Спартак» укомплектован лучше «Локомотива»?

– В распоряжении Карреры больше классных исполнителей. Да и скамейка длинней. Семин не от хорошей жизни перевел в оборону атакующего хавбека Игнатьева, а Фарфана с Алексеем Миранчуком выдвинул в атаку. И пока выступление «Локомотива» – одна из приятных неожиданностей чемпионата.