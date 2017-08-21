Алексей Миранчук: «Победу над «Спартаком» отметил спокойно»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук не торопится заявлять о борьбе своей команды за чемпионское звание в текущем сезоне. После семи туров «железнодорожники» идут на втором месте в турнирной таблице Премьер-лиги с 16-ю очками, отставая от лидирующего «Зенита» на три балла.

– Как отметили победу над «Спартаком»?

– Спокойно. Поехали, попили чай и поехали домой – отдыхать. Дали пару выходных, стараемся хорошо их провести.

– Перед собой цель – чемпионство?

– Ставим – максимально выкладываться в каждом матче. Хочешь от нас громкие слова? Мы тебе не скажем!

– Как вы прокомментируете эпизод борьбы с Глушаковым?

– Есть судья на поле. Он рассудил так, как посчитал нужным.