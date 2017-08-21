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    Алексей Миранчук: «Победу над «Спартаком» отметил спокойно»

    Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук не торопится заявлять о борьбе своей команды за чемпионское звание в текущем сезоне. После семи туров «железнодорожники» идут на втором месте в турнирной таблице Премьер-лиги с 16-ю очками, отставая от лидирующего «Зенита» на три балла.

    – Как отметили победу над «Спартаком»?

    – Спокойно. Поехали, попили чай и поехали домой – отдыхать. Дали пару выходных, стараемся хорошо их провести.

    – Перед собой цель – чемпионство?

    – Ставим – максимально выкладываться в каждом матче. Хочешь от нас громкие слова? Мы тебе не скажем!

    – Как вы прокомментируете эпизод борьбы с Глушаковым?

    – Есть судья на поле. Он рассудил так, как посчитал нужным.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.08.2017 07:28
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +5179

      Каратель 21 августа 2017, 09:00

      такой молодой и уже в пидора превращается,скажи честно,будь мужиком

      -2
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > Каратель 21 августа 2017, 11:03

      а когда Макеев того же Миранчука точно также срубал, не был пидором? хуею с ваших комментов, как так можно?

      1
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      Рейтинг: +5179

      Каратель > Diesel133 21 августа 2017, 12:57

      главное сильно не хуей,или ты живешь по принципу раз если прилетело,то и мне можно,судя не свистнул,значит я красавчик?по твоему принципу раз гуливер выбежал и рубанул игрока,то теперь всем можно выбегать и хуярить игроков зенита?пиздец,принцип обиженки.есть общепринятые нормы и правила,которых нужно придеоживаться,есть разум и совесть,а не твоя бычка

      0
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > Каратель 21 августа 2017, 17:24

      только где были те, что должны следить за правилами и порядком, о которых ты пишешь? насчет разума и совести скажу, что у Миранчука не было умысла хуярить Глушака по ноге и уж тем более травму наносить. и нет никакого принципа обиженки, я просто привел пример идентичной ситуации. Макеев, кстати, тоже желтой тогда обошелся.

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 21 августа 2017, 08:13

      А сам как игрок и человек-как оцениваешь свое поведение?

      -1
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