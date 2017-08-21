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    Эмануэльсон: «Зенит» – европейский топ-клуб, но в ответной игре «Утрехт» будет биться за каждый метр поля»

    Футболист голландского «Утрехта» Урби Эмануэльсон, известный также по выступлениям за итальянский «Милан», поделился мыслями от предстоящего 24 августа ответного матча четвертого квалификационного раунда Лиги Европы против санкт-петербургского «Зенита» (первый матч – 1:0).

    По мнению игрока, его команда имеет шансы на проход в групповой этап.

    «Домашний матч против россиян мы сыграли хорошо, выглядели лучше оппонента, но в России будет еще сложнее. «Зенит» является топовым европейским клубом, и против него мы будем сражаться на каждом метре футбольного поля. Тогда нужный результат придет. Естественно, приложим максимум усилий для этого», – заявил Эмануэльсон, чьи слова приводит Soccernews.nl.

    Игра на стадионе «Санкт-Петербург» начнется в 20:00 по Москве.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.08.2017 00:39
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 22 августа 2017, 11:28

      да какой ТОП-то? ни один Российский клуб не является топом в Европе...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +141

      √монегаск√ 21 августа 2017, 02:31

      НаШи вырвут очко УтрехтУ! Зенит даёшь 5:0?!!!!!:)

      -2
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 21 августа 2017, 02:01

      аха в один ряд с реалом просто

      -1
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      Рейтинг: +1138

      Andrew01 21 августа 2017, 01:51

      ржунимагу... хороший возможно, но не ТОП!

      1
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 21 августа 2017, 01:35

      Как-то не спокойно мне за зину в этот раз... Надеюсь они всё-таки пройдут дальше в ЛЕ, а то не охото на ровном месте терять клуб, который может принести очки в зачёт

      1
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    • ...
      Рейтинг: +979

      directorpg 21 августа 2017, 00:47

      Удачи Зениту

      3
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