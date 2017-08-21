Эмануэльсон: «Зенит» – европейский топ-клуб, но в ответной игре «Утрехт» будет биться за каждый метр поля»

Футболист голландского «Утрехта» Урби Эмануэльсон, известный также по выступлениям за итальянский «Милан», поделился мыслями от предстоящего 24 августа ответного матча четвертого квалификационного раунда Лиги Европы против санкт-петербургского «Зенита» (первый матч – 1:0).

По мнению игрока, его команда имеет шансы на проход в групповой этап.

«Домашний матч против россиян мы сыграли хорошо, выглядели лучше оппонента, но в России будет еще сложнее. «Зенит» является топовым европейским клубом, и против него мы будем сражаться на каждом метре футбольного поля. Тогда нужный результат придет. Естественно, приложим максимум усилий для этого», – заявил Эмануэльсон, чьи слова приводит Soccernews.nl.

Игра на стадионе «Санкт-Петербург» начнется в 20:00 по Москве.