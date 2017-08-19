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    Уткин: «Дорогие болельщики «Спартака», ничего, осталось всего 15,5 лет»

    Спортивный журналист Василий Уткин после матча 7-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Локомотивом» (3:4) в шутку оценил шансы красно-белых на чемпионство по итогам нынешнего сезона.

    Напомним, по итогам прошлого розыгрыша чемпионата России «Спартак» впервые с 2001 года выиграл золотые медали. На данный момент команда располагается на 10-й позиции в турнирной таблице.

    «Дорогие болельщики «Спартака», друзья, братья! Ничего! Осталось всего 15,5 лет», – написал Уткин на своей странице в твиттере.

    Источник: Twitter

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    19.08.2017 21:00
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    Комментарии45
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      Рейтинг: +168

      GROSS77 20 августа 2017, 15:32

      были раньше комментаторы,Озеров, Маслаченко,Махарадзе ,Перетурин.этих людей уважали и прислушивались к ним,а сейчас клоуны иногда некоторые матчи без звука хочется смотреть,кровь из ушей идет

      0
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      Рейтинг: +1534

      Evgeniy32 20 августа 2017, 11:23

      Кто слушает вообще таких отморозков как Уткин, Рейнгольдт, Орлов и т.д.
      Это чистой воды провокация. Нагнетают обстановку среди болельщиков.

      1
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      Рейтинг: +158

      Эхнатон > Evgeniy32 20 августа 2017, 11:35

      Уткина я слушаю. Умный чувак с шикарным чувством юмора.

      2
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      Рейтинг: +57

      sajra 20 августа 2017, 11:19

      уткин ВАся ты наверное перегрелся на солнце и думаю я что мы посчитаем очки после 30 тура.........................................

      0
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      Рейтинг: +57

      Алек_Ага 20 августа 2017, 08:02

      Два разных тайма. Но как здорово играли обе команды, игра Фернандеша и Промеса - это что - то. Именно такого футбола ждут болельщики, это вам не гнуснейший "Урал - ЦСКА"!

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 20 августа 2017, 01:20

      Осталось всего 15,5 лет до чего, до выхода в РФПЛ из ФНЛ, или до выигрыша кулька соли?

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      Рейтинг: -13

      Popularov 19 августа 2017, 23:35

      «Дорогие болельщики «Спартака»???
      Для кого и дорогие, а для Федуна НЕ ОЧЕНЬ!

      Все 16 лет бился Федун, как рыба об лёд, и головой об спартаковскую стенку, на базе в Тарасовке, но сдвигов НЕ БЫЛО!
      Спартак оставался без золота - НОЛЬ ТРОФЕИЧ! НОЛЬ!!!
      И только в сезоне 2016/17, когда Федун бросил в арбитров миллионные суммы, дело сдвинулось и Спартак, на судейских скандалах и безобразном судействе, занял первое место.
      А разгром Спартака Зенитом, поражение от ЦСКА и Локомотива показал, что из себя представляет Спартак без федуновского скандального судейства!
      А потом спартачи ОРУТ, на каждом углу и во всю свою федуновскую глотку, - МЫ "чемпионы"!!!
      Фальшивые чемпионы - Спартак ЧЕСТНО играть не умеет, только с помощью ОБМАННЫХ финтов Федуна, составителей календаря и при СКАНДАЛЬНОМ судействе арбитров в пользу Спартака!
      СПАРТАК ЧЕМПИОН??? Да!
      По ошибкам своих защитников!
      Здесь им нет равных!

      Спартаковцы уже ПРОПУСТИЛИ 13 мячей в 7-ти играх чемпионата!
      Больше пропущенных только у Анжи - 16!
      При ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ разнице забитых и пропущенных мячей!

      Спартак и Каррера уже и благополучно ПРОВАЛИЛИ старт сезона, а провалить намного ЛЕГЧЕ, чем исправлять!
      Всё говорит за то, что этот сезон 2017/18 будет для Спартака ПРОВАЛЬНЫМ, а Карреру отправят в ОТСТАВКУ!
      Всё вернулось НА КРУГИ СВОЯ и Федун остался у разбитого спартаковского КОРЫТА!
      Судейские скандалы в пользу Спартака, как луч СВЕТА в ТЁМНОМ спартаковском царстве Федуна!
      Это не заслуга Карреры, а Федуна и арбитров, что "Спартак", всеми НЕПРАВДАМИ, вытащили на первое место в прошлом сезоне 2016/17!
      Каррера в Спартаке - НОЛЬ!!!
      Всю работу в Спартаке сделали арбитры.
      Они, со скандалами и с предвзятым судейством, на протяжении всего сезона 2016/17, БЕЗОБРАЗНО свистели в пользу Спартака!!!
      А всю предсезонную подготовку провёл Аленичев и его тренерский штаб!
      Каррера ПРИПИСАЛ себе ДУТЫЕ скандальные судейские "победы" имени Будогосского и Федуна!!!
      Без помощи судей, Спартак выглядит СЛАБО и БЕСТОЛКОВО.
      Игра с Локомотивом в Суперкубке, в чемпионате с Динамо, с Уфой, с Зенитом, с Арсеналом, с ЦСКА это показала.
      Карреру приглашали, как помощника!
      ВСЁ! Вот уровень Карреры и ошибок у Карреры ПРУД ПРУДИ!!!
      Он для Спартака НЕ ГОДИТСЯ!!!

      4
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka > Popularov 19 августа 2017, 23:39

      ну писатель,ну Крылов И.А.

      2
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы > VVM1964 20 августа 2017, 00:46

      Это просто купленный журналист.

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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы > 20 августа 2017, 00:49

      Ну вот и "Дональд Дак" прорезался. А то всё "обиженный", да "обиженный". Для полной комплекции третьего "худышки" не хватает.

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      Рейтинг: +1653

      alexivanof197 > Popularov 20 августа 2017, 06:52

      приведи в пример судейские ошибки в пользу Спартака в прошлом сезоне.

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      Рейтинг: +49

      мистер-твистер 19 августа 2017, 22:56

      ну вот тебе и чемпион.а то кричали всё на ЦСКА.Мутко видать не говорил про чемпионство в этом году?!а то я прослушал.

      0
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      Рейтинг: +1426

      VSt 19 августа 2017, 22:39

      Уткин вступает в конкуренцию с Петросяном?
      Утонченный юмор, как у обдолбаных подростков.

      2
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      Рейтинг: +5873

      maygli 19 августа 2017, 22:39

      Чудило, ё...

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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 19 августа 2017, 22:06

      Ух, я прям чувствую как подгорает пукан у спартачей. Молодец Уткин! Отличный троллинг

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      Рейтинг: +335

      Daxa 09 > BRO_football 19 августа 2017, 22:41

      Пуканы он чувствует ахахах только такой сраканюх как ты на это способен ))))

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