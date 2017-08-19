Уткин: «Дорогие болельщики «Спартака», ничего, осталось всего 15,5 лет»

Спортивный журналист Василий Уткин после матча 7-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Локомотивом» (3:4) в шутку оценил шансы красно-белых на чемпионство по итогам нынешнего сезона.

Напомним, по итогам прошлого розыгрыша чемпионата России «Спартак» впервые с 2001 года выиграл золотые медали. На данный момент команда располагается на 10-й позиции в турнирной таблице.

«Дорогие болельщики «Спартака», друзья, братья! Ничего! Осталось всего 15,5 лет», – написал Уткин на своей странице в твиттере.