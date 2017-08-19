Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Уткин: «Дорогие болельщики «Спартака», ничего, осталось всего 15,5 лет»

Уткин: «Дорогие болельщики «Спартака», ничего, осталось всего 15,5 лет»

19 августа 2017, 21:00
47

Спортивный журналист Василий Уткин после матча 7-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Локомотивом» (3:4) в шутку оценил шансы красно-белых на чемпионство по итогам нынешнего сезона.

Напомним, по итогам прошлого розыгрыша чемпионата России «Спартак» впервые с 2001 года выиграл золотые медали. На данный момент команда располагается на 10-й позиции в турнирной таблице.

«Дорогие болельщики «Спартака», друзья, братья! Ничего! Осталось всего 15,5 лет», – написал Уткин на своей странице в твиттере.

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Спартак Уткин Василий
Комментарии (47)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Abbey Road
1503165930
да ладно, 15,5 лет..... через месяц уже анальное порно в ЛЧ......
Ответить
cska-62
1503166256
Шутки у Васи плоские... А мне бы хотелось, чтобы "Спартак" и в Лиге Чемпионов достойно выступил, и составил конкуренцию ЦСКА в борьбе за золото! Хотя и буду болеть, конечно, за ЦСКА. Думаю, что если Каррере мешать работать не будут, так и будет. Ну, а золото каждый год сегодня у нас никто брать не способен. Ротация чемпионов будет. Главное - команду не разваливать, а развивать! Даже без кучи народных денег, что у Миллера.
Ответить
тоширо
1503166657
я злой и страшный жирный тролль....))))
Ответить
insider_retro
1503166855
Бестактное обращение, тугодумная шутка и уж тем более не образец предсказания... Хреновый оценщик, да и болтает всё больше попусту..... "Тщеславие делает человека болтливым..." (Артур Шопенгауэр)
Ответить
Кинстифа
1503167103
Пошел ты Уткин сам знаешь куда!!!!!
Ответить
Правдоруб100
1503167178
Ну что... ПРАВДУ МАТКУ СКАЗАЛ!!! Обижаются недалёкие....
Ответить
sergey_86-76
1503167889
уважающие себя и болельщиков СМИ уже давно не печатают статьи с мнением этого долбоящера. накануне усомнился в тренерских возможностях ЮПС, теперь красно-белых поддевает. сам то чего добился своим поганым языком???
Ответить
Сармат Ростов
1503167925
"Уважаемый" Бомбардир! Зачем Вы нагнетаете обстановку фразами из контекста таких чмо, как Уткин?
Ответить
BRO_football
1503169618
Ух, я прям чувствую как подгорает пукан у спартачей. Молодец Уткин! Отличный троллинг
Ответить
Popularov
1503174917
«Дорогие болельщики «Спартака»??? Для кого и дорогие, а для Федуна НЕ ОЧЕНЬ! Все 16 лет бился Федун, как рыба об лёд, и головой об спартаковскую стенку, на базе в Тарасовке, но сдвигов НЕ БЫЛО! Спартак оставался без золота - НОЛЬ ТРОФЕИЧ! НОЛЬ!!! И только в сезоне 2016/17, когда Федун бросил в арбитров миллионные суммы, дело сдвинулось и Спартак, на судейских скандалах и безобразном судействе, занял первое место. А разгром Спартака Зенитом, поражение от ЦСКА и Локомотива показал, что из себя представляет Спартак без федуновского скандального судейства! А потом спартачи ОРУТ, на каждом углу и во всю свою федуновскую глотку, - МЫ "чемпионы"!!! Фальшивые чемпионы - Спартак ЧЕСТНО играть не умеет, только с помощью ОБМАННЫХ финтов Федуна, составителей календаря и при СКАНДАЛЬНОМ судействе арбитров в пользу Спартака! СПАРТАК ЧЕМПИОН??? Да! По ошибкам своих защитников! Здесь им нет равных! Спартаковцы уже ПРОПУСТИЛИ 13 мячей в 7-ти играх чемпионата! Больше пропущенных только у Анжи - 16! При ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ разнице забитых и пропущенных мячей! Спартак и Каррера уже и благополучно ПРОВАЛИЛИ старт сезона, а провалить намного ЛЕГЧЕ, чем исправлять! Всё говорит за то, что этот сезон 2017/18 будет для Спартака ПРОВАЛЬНЫМ, а Карреру отправят в ОТСТАВКУ! Всё вернулось НА КРУГИ СВОЯ и Федун остался у разбитого спартаковского КОРЫТА! Судейские скандалы в пользу Спартака, как луч СВЕТА в ТЁМНОМ спартаковском царстве Федуна! Это не заслуга Карреры, а Федуна и арбитров, что "Спартак", всеми НЕПРАВДАМИ, вытащили на первое место в прошлом сезоне 2016/17! Каррера в Спартаке - НОЛЬ!!! Всю работу в Спартаке сделали арбитры. Они, со скандалами и с предвзятым судейством, на протяжении всего сезона 2016/17, БЕЗОБРАЗНО свистели в пользу Спартака!!! А всю предсезонную подготовку провёл Аленичев и его тренерский штаб! Каррера ПРИПИСАЛ себе ДУТЫЕ скандальные судейские "победы" имени Будогосского и Федуна!!! Без помощи судей, Спартак выглядит СЛАБО и БЕСТОЛКОВО. Игра с Локомотивом в Суперкубке, в чемпионате с Динамо, с Уфой, с Зенитом, с Арсеналом, с ЦСКА это показала. Карреру приглашали, как помощника! ВСЁ! Вот уровень Карреры и ошибок у Карреры ПРУД ПРУДИ!!! Он для Спартака НЕ ГОДИТСЯ!!!
Ответить
Главные новости
Победы «Спартака» и «Зенита», трансфер Батракова, поражение Сафонова и другие новости
00:57
Губерниев прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
00:23
4
Генич оценил победу «Спартака» над «Балтикой»
00:01
1
Суперкубок Франции. «ПСЖ» с Сафоновым проиграл «Лансу» (0:1)
Вчера, 23:43
9
Рабинер отреагировал на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:06
2
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:56
3
«Впервые увидел, как «Спартак» тянет время»: Талалаев – после поражения
Вчера, 22:47
10
Реакция «Фратрии» на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:36
2
В «Спартаке» дали информацию по травме Барко
Вчера, 22:23
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:12
6
Все новости
Все новости
Шварц – после неудачного старта «Динамо»: «Счастлив быть здесь»
00:39
2
Впечатления Карседо от игры Даку за «Спартак»
00:09
Угальде рассказал, как ему играется с Даку
Вчера, 23:56
1
Талалаев с негативом высказался о судействе в матче со «Спартаком»
Вчера, 23:36
5
Даку дал интервью после победы «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:21
1
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:56
3
«Впервые увидел, как «Спартак» тянет время»: Талалаев – после поражения
Вчера, 22:47
10
Реакция «Фратрии» на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:36
2
В «Спартаке» дали информацию по травме Барко
Вчера, 22:23
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:12
6
Мостовой сравнил Соболева и Тюкавина
Вчера, 21:37
8
ВидеоОбзор матча «Балтика» – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:29
РПЛ. «Спартак» победил «Балтику» (2:1) и сравнялся по очкам с «Зенитом»
Вчера, 21:28
77
Видео«Завтра выходной»: Евсеев запрыгнул на стол в раздевалке после матча с «Крыльями»
Вчера, 20:53
2
Тюкавин объяснил свой жест после матча с «Зенитом»
Вчера, 20:44
2
«Это кошмар, нужно иметь честь»: Лещенко раскритиковал судейство в матче «Зенит» – «Динамо»
Вчера, 20:27
37
Даку сделал первое результативное действие за «Спартак»
Вчера, 20:07
7
Евсеев – о третьем месте махачкалинского «Динамо» в РПЛ: «Нужно сейчас это сфотографировать»
Вчера, 19:52
6
Тюкавин высказался о пенальти в матче с «Зенитом»
Вчера, 19:44
6
Семак объяснил отсутствие Мостового в игре с «Динамо»
Вчера, 19:25
1
Соболев озвучил личную цель в этом сезоне
Вчера, 19:14
7
РПЛ. «Динамо Мх» разгромило на выезде «Крылья Советов» (4:1) и заскочило в топ-3
Вчера, 18:56
11
Семак запросил усиление для «Зенита»
Вчера, 18:47
16
Мнение Семака о пенальти в матче с «Динамо»
Вчера, 18:37
15
Мостовой прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
Вчера, 18:34
5
«Динамо» стартовало при Шварце хуже, чем год назад при Карпине
Вчера, 18:33
5
Барко не сыграет с «Балтикой»: известна причина
Вчера, 18:27
11
Стали известны стартовые составы на матч «Балтика» – «Спартак»: 16 августа 2026
Вчера, 18:22
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+