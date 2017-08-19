Телеведущий Малахов: «Смольников, Анюков, Лодыгин – за нами победа!»

Известный телеведущий Андрей Малахов прокомментировал в социальной сети переход на новое место работы – в санкт-петербургский «Зенит». Сообщается, что журналист будет вести на клубном сайте футбольное шоу, которое будет выходить в жанре интервью.

«Трансфер года! Спасибо «Зениту» за доверие, моему агенту Тине Канделаки — за предложение, я не подведу! Смольников, Анюков, Лодыгин — за нами победа!» – пишет телезвезда.

Напомним, что ранее Малахов покинул своего прежнего работодателя – «Первый канал», на котором трудился более 16 лет.