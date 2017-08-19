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    Телеведущий Малахов: «Смольников, Анюков, Лодыгин – за нами победа!»

    Известный телеведущий Андрей Малахов прокомментировал в социальной сети переход на новое место работы – в санкт-петербургский «Зенит». Сообщается, что журналист будет вести на клубном сайте футбольное шоу, которое будет выходить в жанре интервью.

    «Трансфер года! Спасибо «Зениту» за доверие, моему агенту Тине Канделаки — за предложение, я не подведу! Смольников, Анюков, Лодыгин — за нами победа!» – пишет телезвезда.

    Напомним, что ранее Малахов покинул своего прежнего работодателя – «Первый канал», на котором трудился более 16 лет.

    Источник: Instagram

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    19.08.2017 19:14
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +39

      3JIou KeKcuK 20 августа 2017, 12:31

      В конце каждого шоу: Берегите себя и своих близких!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 20 августа 2017, 08:13

      Что-то не верится, он привык быть на виду, где и как он может здесь покрасоваться?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +93

      Palev0 19 августа 2017, 21:55

      Ипать колотить, вот так фартануло...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +24829

      dok66 19 августа 2017, 20:43

      Не верю ! Он умеет вышибать слезу , но никак не комментировать футбол , пускай даже в интервью ! Смех сквозь слезы !!!???

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1516

      Тазит 19 августа 2017, 20:22

      Это же сколько ему бабло отвалили, что он с главного канала страны на клубный канал перешёл?
      Давайте и Киркорова тогда в Зенит. Сторожем на базу...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 19 августа 2017, 20:13

      Геннадий Сергеевич переставил ноги с места на место..и подумал..-
      "Поберегу-ка Я себя и своих Близких.."

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +66

      Ванечка 19 августа 2017, 20:11

      Да пошел он нахрен! Денисов и без этого клоуна хорошо работает.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +17750

      paracetamol 19 августа 2017, 20:02

      Нашли кого взять...!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 19 августа 2017, 19:55

      Ну, это вряд ли основное место работы.

      1
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      Рейтинг: +508

      triton004 19 августа 2017, 19:54

      Нашел уже себе подружек

      0
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