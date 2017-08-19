«Зенит» оформил трансфер Малахова

Тележурналист и ведущий Андрей Малахов будет работать в «Зените». Об этом сообщает пресс-служба петербургского клуба.

«Андрей Малахов – в «Зените»! Трансфер №1. Трансфер года», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Малахов покинул Первый канал, где вел программу «Пусть говорят», и перешел на работу в ВГТРК.