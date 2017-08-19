«Зенит» оформил трансфер Малахова

Хороший трансфер!) У Андрюхе обе ноги рабочие, думаю игры не испортит! Ну а если без шуток, то это развитие, реклама, которая принесет клубу прибыль, я в этом уверен!!!
Тележурналист и ведущий Андрей Малахов будет работать в «Зените». Об этом сообщает пресс-служба петербургского клуба.
«Андрей Малахов – в «Зените»! Трансфер №1. Трансфер года», – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Малахов покинул Первый канал, где вел программу «Пусть говорят», и перешел на работу в ВГТРК.
Андрей Малахов — в «Зените»!#ТрансферНомер1 #ТрансферГода pic.twitter.com/jG4tYu0Wx0— ФК «Зенит» (@zenit_spb) 19 августа 2017 г.