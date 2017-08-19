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    «Зенит» оформил трансфер Малахова

    Тележурналист и ведущий Андрей Малахов будет работать в «Зените». Об этом сообщает пресс-служба петербургского клуба.

    «Андрей Малахов – в «Зените»! Трансфер №1. Трансфер года», – говорится в сообщении.

    Ранее сообщалось, что Малахов покинул Первый канал, где вел программу «Пусть говорят», и перешел на работу в ВГТРК.

    Источник: Twitter

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    19.08.2017 17:10
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +103

      romario605 19 августа 2017, 20:28

      Хороший трансфер!) У Андрюхе обе ноги рабочие, думаю игры не испортит! Ну а если без шуток, то это развитие, реклама, которая принесет клубу прибыль, я в этом уверен!!!

      1
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      Рейтинг: +131

      VIKZH 19 августа 2017, 20:00

      Показать все что скрыто (кто кого и с кем)? зачем это г..но и кому это нужно?

      2
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      Рейтинг: +645

      Aleksandr_1986_Spb_ 19 августа 2017, 19:30

      А где главная информация-цена трансфера и срок контракта? А ну он же свободный агент..

      0
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 19 августа 2017, 19:27

      У Зенита точно деньги девать некуда. Но если так, то неужели кандидата по-интереснее не нашлось?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев 19 августа 2017, 19:18

      Программа "Пусть 3,14дят, что будут чемпионами"

      0
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      Рейтинг: +429

      sold93 19 августа 2017, 19:16

      Хотел пошутить про ведущего "Хай балакают", а оказывается это не требуется)))

      0
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      Рейтинг: +66

      Ванечка 19 августа 2017, 18:46

      Юра по съебам, его номер забрали)

      1
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 19 августа 2017, 18:27

      выгнали с пустьпиздят сюда занесло

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 19 августа 2017, 18:17

      клоунада

      1
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      Рейтинг: +1282

      Джой 19 августа 2017, 18:14

      Номер Лодыгина?xD

      2
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