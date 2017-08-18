Геркус: «Спартак» – особенный соперник для «Локомотива»

Президент «Локомотива» Илья Геркус поделился мыслями перед матчем 7-го тура РФПЛ против «Спартака».

«Спартак», безусловно, особенный соперник для нас, но для нас важны все дерби. Мы одинаково настраивались и на матч с ЦСКА (3:1), и сейчас на «Спартак», и на «Динамо» в будущем. Все московские клубы друг для друга в хорошем смысле раздражители. Возможно, «Спартак» выделяется, потому что это действующий чемпион, но мы относимся очень внимательно и серьезно к каждому сопернику», – сказал Геркус.

После 6-ти туров «Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата, «Спартак» – девятое. Встреча на «Открытие Арене» состоится 19 августа в 16:30.

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