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    Геркус: «Спартак» – особенный соперник для «Локомотива»

    Президент «Локомотива» Илья Геркус поделился мыслями перед матчем 7-го тура РФПЛ против «Спартака».

    «Спартак», безусловно, особенный соперник для нас, но для нас важны все дерби. Мы одинаково настраивались и на матч с ЦСКА (3:1), и сейчас на «Спартак», и на «Динамо» в будущем. Все московские клубы друг для друга в хорошем смысле раздражители. Возможно, «Спартак» выделяется, потому что это действующий чемпион, но мы относимся очень внимательно и серьезно к каждому сопернику», – сказал Геркус.

    После 6-ти туров «Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата, «Спартак» – девятое. Встреча на «Открытие Арене» состоится 19 августа в 16:30.

    Ранее хавбек железнодорожников Джефферсон Фарфан назвал противостояние русским класико.

    Источник: ТАСС

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    18.08.2017 12:30
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +14

      alvesh69 18 августа 2017, 14:28

      Если Локо пропустит первым, то команда просто поплывет, так как сравнять счет с такой убогой игрой почти нереально..Спартак же на кураже может выиграть крупно, да и Гилерме сецчас играет слабо,не выручает

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 18 августа 2017, 13:33

      Спартак действительно для всех команд -ОСОБЕННЫЙ соперник.

      2
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 18 августа 2017, 12:50

      я тоже думаю, что ничья)

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 18 августа 2017, 12:46

      будет ничья 2-2

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