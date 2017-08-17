Мбаппе не попал в заявку на ближайший матч «Монако»

Форвард «Монако» Килиан Мбаппе оказался вне заявки на матч третьего тура Лиги 1 против «Метца». Такое решение принял главный тренер команды Леонарду Жардим.

Этот факт косвенно подтверждает, что футболист в ближайшее время может пополнить ряды «ПСЖ». По неофициальным данным, трансфер Мбаппе составит 190 миллионов евро, но с учетом различных бонусов сумма превысит стоимость бразильца.

Ранее сообщалось, 18-летний нападающий будет зарабатывать в «ПСЖ» 18 миллионов в год.

Матч «Метц» – «Монако» состоится 18 августа.