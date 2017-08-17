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    Мбаппе не попал в заявку на ближайший матч «Монако»

    Форвард «Монако» Килиан Мбаппе оказался вне заявки на матч третьего тура Лиги 1 против «Метца». Такое решение принял главный тренер команды Леонарду Жардим.

    Этот факт косвенно подтверждает, что футболист в ближайшее время может пополнить ряды «ПСЖ». По неофициальным данным, трансфер Мбаппе составит 190 миллионов евро, но с учетом различных бонусов сумма превысит стоимость бразильца.

    Ранее сообщалось, 18-летний нападающий будет зарабатывать в «ПСЖ» 18 миллионов в год.

    Матч «Метц» – «Монако» состоится 18 августа.

    Источник: ФК «Монако»

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    17.08.2017 20:51
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