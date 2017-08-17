Веденеев: «Играть «Зениту» от обороны было в корне неправильно»

Чемпион СССР в составе «Зенита» Сергей Веденеев назвал три фактора, которые должны помочь команде из Санкт-Петербурга одолеть «Утрехт» в ответном матче Лиги Европы, который пройдет в России на следующей неделе. По мнению ветерана к ним можно отнести более сильный состав, привычную погоду и поддержку трибун.

Первый матч четвертого квалификационного раунда Лиги Европы «Утрехт» – «Зенит» закончился со счетом 1:0. Ответная игра пройдет через неделю – в четверг, 24 августа.

– Схема «5-3-2» – это игра «на ноль»?

– Какая была установка, мы можем только предполагать. Но если была установка «не пропустить», то это была самая главная ошибка «Зенита». Эта схема хороша, повторяю, для более слабой команды. Но «Зенит» по составу, по игре потенциально сильней «Утрехта». Играть от обороны было в корне неправильно.

– С какой же задачей, на ваш взгляд, вышел «Зенит» на поле?

– Задача всегда одна: надежно обороняться и остро атаковать. «Зенит» набрал больше всего очков в РФПЛ, потому что у команды налажен возврат, прессинг и отбор. Команда четко выполняет установку Манчини: после потери мяча переключаться на оборону по этим трем пунктам. И атакует, и обороняется «Зенит» большими силами. С «Утрехтом» получилась только вторая часть этой программы – оборона. Атака совсем не ладилась.

Уже назвал несколько причин. Теперь можно говорить не о том, что коман­да, скорее всего, просто не готова пока выполнять установку тренера, но о нюансах – индивидуальных ошибках отдельных игроков. И здесь с уверенностью в сто процентов назову футболистов, которые грубо нарушили игровую дисциплину в обороне, что и привело к поражению «Зенита». Если первый из двух моментов, когда выручил Лунев, это была распахнутая калитка в защите, то второй – это распахнутые ворота!

При любой схеме в своей штрафной должно быть восемь человек и полное отсутствие свободного пространства для соперника. Но свободные зоны образовались. Причина первая – игра Смольникова, который в первом случае поленился сделать три шага назад. Дальше – еще хуже. Когда был забит гол, то первый удар по воротам «Зенита» был нанесен как раз из зоны Смольникова. Где же был наш защитник? В этот момент он двигался не к своим воротам, а начал движение к чужим. Иначе говоря, Смольников решил, что голландец сейчас ударит по воротам – и либо промахнется, либо потренирует Лунева. А он, Смольников, уже в атаке, ждет пас!

Думаю, для Манчини такая игра неприемлема, и ждет Игоря серьезный разговор. Хотя чего уж говорить: игрок опытный, а соперник – голландцы. Надо думать! В итоге мы получили бесконечные подключения в атаку, проблемы в зоне правового защитника и пропущенный гол.

К нему привела еще одна удивительно грубая ошибка. Удар следовал из опорной зоны! Между тем святая обязанность в данном случае Краневиттера заключалась в том, чтобы после длинных продольных или фланговых передач закрывать зону 11-метровой отметки. Эту точку он должен защищать как дитя родное. Ни при каких обстоятельствах не дать пробить. Но его там просто не было. Не вернулся: понадеялся, что пронесет.

Смольников и Краневиттер совершили очевидные ошибки. Но и остальные их партнеры по обороне потеряли позицию. Один голландец спокойно подает, другой принимает и бьет – что еще скажешь? Разве то, что и Маммана, и Иванович ошиблись тактически, что бывает и связано с отсутствием взаимопонимания. А вот Смольников и Краневиттер грубо нарушили игровую дисциплину. Разница есть.

Ворота «Зенита» были расстреляны с трех метров! И рядом с этим Лабьядом, забившим гол, никого из зенитовцев. Досадно, что наступают наши ребята на одни и те же грабли. Как только ты решил, что соперник послабей – получай и вынимай.

Казалось, в центре поля у «Зенита» сколочено мощное ядро для отбора. Но если Ерохин еще как-то пытался прессинговать, то аргентинцы, по-моему, и не собирались этого делать. Были настроены на розыгрыш. Отбора не было! Проиграли в том числе по этой причине.

– Чего нам ждать в ответной игре?

– Манчини выставит сильнейший состав, Шатов выйдет на поле. Не такой жаркой будет погода, как в Европе сейчас стоит. Жду мощной поддержки трибун. За счет этих трех факторов «Зенит» увеличит темп игры, а тогда организует больше атак и заставит чаще ошибаться игроков «Утрехта». Защитники у голландцев дисциплинированно действуют в обороне, но они не безгрешны. Не могу сказать, что они играют плотно и не дают ничего делать. Было видно, что Кокорин по скорости превосходит всех защитников «Утрехта», и Дриусси не медленней. Просто средняя линия «Зенита» в этом матче была совершенно не активна ни в атаке, ни в обороне.