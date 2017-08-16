Сын Симеоне стал игроком «Фиорентины»

Нападающий «Дженоа» Джованни Симеоне перешел в «Фиорентину». Как сообщает пресс-служба клуба из Флоренции, контракт с 22-летним аргентинцем рассчитан до лета 2022 года.

По неофициальной информации, сумма трансфера оценивается в 15 миллионов евро.

Напомним, форвард является сыном главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне.

В прошлом сезоне Симеоне-младший провел за «Дженоа» в Серии А 35 матчей, в которых забил 13 голов.