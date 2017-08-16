Сын Симеоне стал игроком «Фиорентины»

ну наконец-то хорошая новость!
Нападающий «Дженоа» Джованни Симеоне перешел в «Фиорентину». Как сообщает пресс-служба клуба из Флоренции, контракт с 22-летним аргентинцем рассчитан до лета 2022 года.
По неофициальной информации, сумма трансфера оценивается в 15 миллионов евро.
Напомним, форвард является сыном главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне.
В прошлом сезоне Симеоне-младший провел за «Дженоа» в Серии А 35 матчей, в которых забил 13 голов.
L'annuncio: @simeonegiovanni è viola— ACF Fiorentina (@acffiorentina) 16 августа 2017 г.
I dettagli >>https://t.co/RJ8rCH4dLJ#BattitiViola pic.twitter.com/u9YfkRoKYB