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    Сын Симеоне стал игроком «Фиорентины»

    Нападающий «Дженоа» Джованни Симеоне перешел в «Фиорентину». Как сообщает пресс-служба клуба из Флоренции, контракт с 22-летним аргентинцем рассчитан до лета 2022 года.

    По неофициальной информации, сумма трансфера оценивается в 15 миллионов евро.

    Напомним, форвард является сыном главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне.

    В прошлом сезоне Симеоне-младший провел за «Дженоа» в Серии А 35 матчей, в которых забил 13 голов.

    Источник: ФК «Фиорентина»

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    16.08.2017 22:32
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3254

      David_Fio 17 августа 2017, 07:24

      ну наконец-то хорошая новость!

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