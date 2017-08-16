Червиченко: «Тренерский штаб сборной России проводит настоящий эксперимент. Я это поддерживаю»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о расширенной заявке сборной России, которая была озвучена сегодня.

Напомним, 3 сентября национальная команда проведет товарищеский матч против московского «Динамо».

«Понятно, что тренерский штаб проводит настоящий эксперимент, и я это поддерживаю. Регулярные вызовы на товарищеские матчи людей, которые в любом случае будут играть за сборную, наверное, смысла не имеют. Контрольные игры и существуют для того, чтобы посмотреть других, дать им надежду и веру в себя, ведь раз они в экспериментальной сборной, то можно попасть и в главную команду. В этом плане у Черчесова все грамотно и хорошо работает», – сказал Червиченко.

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