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    Червиченко: «Тренерский штаб сборной России проводит настоящий эксперимент. Я это поддерживаю»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о расширенной заявке сборной России, которая была озвучена сегодня.

    Напомним, 3 сентября национальная команда проведет товарищеский матч против московского «Динамо».

    «Понятно, что тренерский штаб проводит настоящий эксперимент, и я это поддерживаю. Регулярные вызовы на товарищеские матчи людей, которые в любом случае будут играть за сборную, наверное, смысла не имеют. Контрольные игры и существуют для того, чтобы посмотреть других, дать им надежду и веру в себя, ведь раз они в экспериментальной сборной, то можно попасть и в главную команду. В этом плане у Черчесова все грамотно и хорошо работает», – сказал Червиченко.

    Черчесов объявил новый состав сборной России. Почему там столько удивительного?

    Источник: Rusfootball.info

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    16.08.2017 21:17
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17748

      paracetamol 17 августа 2017, 09:42

      Время экспериментов прошло. Нужна КОМАНДА!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 17 августа 2017, 04:54

      Как-то не серьёзно это, что за настрой будет, сборная играет против своей команды в чемпионате...

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