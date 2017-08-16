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    Васин – о газоне в Швейцарии: «В Перми поле лучше»

    Защитник ЦСКА Виктор Васин после матча 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Янг Бойз» (1:0) остался недоволен качеством газона на стадионе в Берне.

    Напомним, ответная игра пройдет в Москве 24 августа и начнется в 21:45 по московскому времени.

    – Что скажешь об искусственном поле?

    – В Перми поле лучше! Здесь вообще резиновое покрытие, я на таких давно не играл. Климат здесь лучше, чем в России, и удивило, что в Швейцарии играют на искусственном поле. Но мы и в РФПЛ играем на искусственных полях, так что нельзя сказать, что оно как-то сильно удивило.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    16.08.2017 18:24
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +759

      sevsor 17 августа 2017, 12:36

      Ах, вот оно чё, оказывается поле неправильное, да и швейцарские болелы кричали громко, сосредоточиться мешали, от этого голова разболелась))))

      0
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      Рейтинг: +1481

      GM > sevsor 17 августа 2017, 15:36

      Удивительно, да? Оказывается, искусственное покрытие на полях бывает разным. Вот такое вот открытие для посетителей бомбардир.ру...

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      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 16 августа 2017, 23:27

      Без обид болелам цска но васин и головин много говорить стали в последнее время. Как бы звезду не поймали.

      1
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      Рейтинг: +1481

      GM > SPARTAK 85 17 августа 2017, 15:33

      Спросили - ответил, при чем здесь "звезда"?
      Совсем уж паранойиками стали...

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      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 > GM 17 августа 2017, 16:40

      Я не конкретно про этот комментарий, а про то, что в целом они много говорят на телек.

      0
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      Рейтинг: +1481

      GM > SPARTAK 85 17 августа 2017, 22:54

      Если считать, что в ЦСКА вообще не любят говорить, то да, а если сравнивать с остальными командами, но ничуть не больше.

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      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 > GM 18 августа 2017, 09:56

      А я не конкретно про команду так то, а про молодых футболистов и не только из ЦСКА, чуть играть начнут и сразу одни интервью.

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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 16 августа 2017, 20:41

      Патриот. Молодец.

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      Рейтинг: +1309

      Manilov 16 августа 2017, 18:50

      Ну ясен пень, Ведь Виктор Васин известнейший в мире кудесник мяча. А ему резиновое поле подсунули... Вот ведь гады! Теперь вот он не виноват будет, если привезет гол в очередной раз - это происки швейцарцев.

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      Рейтинг: +24996

      bset > Manilov 16 августа 2017, 19:11

      Теперь понятно, почему он так слабо по своим воротам ударил во втором тайме. Была бы трава - уложил бы в девятку. Акинфеев бы не шелохнулся.

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