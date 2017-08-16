Васин – о газоне в Швейцарии: «В Перми поле лучше»

Защитник ЦСКА Виктор Васин после матча 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Янг Бойз» (1:0) остался недоволен качеством газона на стадионе в Берне.

Напомним, ответная игра пройдет в Москве 24 августа и начнется в 21:45 по московскому времени.

– Что скажешь об искусственном поле?

– В Перми поле лучше! Здесь вообще резиновое покрытие, я на таких давно не играл. Климат здесь лучше, чем в России, и удивило, что в Швейцарии играют на искусственном поле. Но мы и в РФПЛ играем на искусственных полях, так что нельзя сказать, что оно как-то сильно удивило.