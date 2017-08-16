«Реал» сыграет с «Барселоной» в ответном матче за Суперкубок Испании

В четверг, 17 августа, внимание всех поклонников испанского футбола будет приковано к стадиону «Сантьяго Бернабеу», на котором встретятся «Реал» и «Барселона» в рамках ответного матча за Суперкубок Испании. Интерес ко встрече подогревается не столько победой мадридского клуба в первой встрече (3:1), сколько удалением Криштиану Роналду и его последующей дисквалификацией на пять матчей.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Реал» – «Барселона». Начало в 00:01 по московскому времени, не пропустите!

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