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  • «Реал» сыграет с «Барселоной» в ответном матче за Суперкубок Испании

«Реал» сыграет с «Барселоной» в ответном матче за Суперкубок Испании

16 августа 2017, 10:09
53

В четверг, 17 августа, внимание всех поклонников испанского футбола будет приковано к стадиону «Сантьяго Бернабеу», на котором встретятся «Реал» и «Барселона» в рамках ответного матча за Суперкубок Испании. Интерес ко встрече подогревается не столько победой мадридского клуба в первой встрече (3:1), сколько удалением Криштиану Роналду и его последующей дисквалификацией на пять матчей.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Реал» – «Барселона». Начало в 00:01 по московскому времени, не пропустите!

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Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Реал Барселона
Комментарии (53)
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Павел Буре
1502867763
опять барсу натянут. (((
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С-Пб on-line
1502868234
Суарес расстроился, что Неймар ушёл
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Den Bull
1502868717
Тут наверное уже всё ясно.
Ответить
Аид666
1502870236
Думаю судейского чуда, как с ПСЖ, уже больше не будет
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Almazovich
1502872910
Хорошей и красивой игры!!! Победы Реалу!!!
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xLINDAx
1502873455
"В раках ответного матча"). Матч на 3 результата, но 3 на чужом поле Реалу, думаю, хватит для общей победы.
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Real.
1502876183
думаю нормальную судью поставить в ответку
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Pourport
1502882246
На ответный гостям,надо более бессовестного рефери находить,иначе ничего не выйдет!)
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Mahone
1502912820
Барса выиграет!!!!! 4-0
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nelez
1502923936
Барса ничего не смогла сделать , судья попался честным. Поздравляю всех болельщиков РЕВЛА с очередном кубком.
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