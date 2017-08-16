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    «Реал» сыграет с «Барселоной» в ответном матче за Суперкубок Испании

    В четверг, 17 августа, внимание всех поклонников испанского футбола будет приковано к стадиону «Сантьяго Бернабеу», на котором встретятся «Реал» и «Барселона» в рамках ответного матча за Суперкубок Испании. Интерес ко встрече подогревается не столько победой мадридского клуба в первой встрече (3:1), сколько удалением Криштиану Роналду и его последующей дисквалификацией на пять матчей.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Реал» – «Барселона». Начало в 00:01 по московскому времени, не пропустите!

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    Источник: Бомбардир.ру

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    16.08.2017 10:09
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    Комментарии53
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    • ...
      Рейтинг: +617

      nelez 17 августа 2017, 01:52

      Барса ничего не смогла сделать , судья попался честным.
      Поздравляю всех болельщиков РЕВЛА с очередном кубком.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1557

      Mahone 16 августа 2017, 22:47

      Барса выиграет!!!!! 4-0

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +617

      nelez > Mahone 17 августа 2017, 00:10

      РЕАЛ ВЗЯЛСЯ ЗА УНИЧТОЖЕНИЕ БАРСЫ. Уже 1-0

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +617

      nelez > Mahone 17 августа 2017, 00:49

      УЖЕ 2-0

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 16 августа 2017, 14:17

      На ответный гостям,надо более бессовестного рефери находить,иначе ничего не выйдет!)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +617

      nelez > Pourport 16 августа 2017, 15:14

      Не бессовестный а наглый нужен.Ну например , пике фолит у себя в штрафной а судья назначает пенальти в ворота РЕАЛА.По другому не получиться.Например Дениз Айтекин

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +571

      levon_man 16 августа 2017, 13:05

      Барса вперед. Все получится

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -55

      Real. > levon_man 16 августа 2017, 13:12

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Барса вперед. Все получится. судья матча Реал- барселона я вам помогу

      -10
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    • ...
      Рейтинг: -55

      Real. 16 августа 2017, 12:36

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      думаю нормальную судью поставить в ответку

      -8
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    • ...
      Рейтинг: +1869

      xLINDAx 16 августа 2017, 11:50

      "В раках ответного матча"). Матч на 3 результата, но 3 на чужом поле Реалу, думаю, хватит для общей победы.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1591

      Almazovich 16 августа 2017, 11:41

      Хорошей и красивой игры!!! Победы Реалу!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +313

      de bruyne 16 августа 2017, 11:03

      Если пике убрать из состава барса выиграет... без пеналдо реалу трудно будет... хотя реал на своем поле больше проигрывает барсе чем гостях и разгромами

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > de bruyne 16 августа 2017, 11:39

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Теперь в Реале надо бояться Асенсио, стреляет будь-здоров!

      -4
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      ...
      Рейтинг: -55

      Real. > de bruyne 16 августа 2017, 12:29

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Барса даже с помощью судьи не смог, как ты думаешь

      -9
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      ...
      Рейтинг: +226

      Kybik-Pybik > de bruyne 16 августа 2017, 12:35

      на счет пеналду и нырялду, эт ты зря...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -55

      Real. > de bruyne 16 августа 2017, 13:17

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      барса не смог выиграть 12-ти футболистом. Реала который 10-ти ром играли, Думаешь выиграет без пике

      -9
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    • ...
      Рейтинг: +169

      TY13R 16 августа 2017, 10:58

      Барса сможет забить 3 - но вряд ли это их спасёт... Всё зависит какой будет настрой...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -55

      Real. > TY13R 16 августа 2017, 12:30

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      это вам не ПСЖ

      -9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -56

      Krovostok. > Real. 17 августа 2017, 17:10

      1

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -56

      Krovostok. > Krovostok. 17 августа 2017, 17:11

      2

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -56

      Krovostok. > Krovostok. 17 августа 2017, 17:11

      3

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -56

      Krovostok. > Krovostok. 17 августа 2017, 17:11

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -56

      Krovostok. > Krovostok. 17 августа 2017, 17:11

      5

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -56

      Krovostok. > Krovostok. 17 августа 2017, 17:11

      6

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -56

      Krovostok. > Krovostok. 17 августа 2017, 17:11

      7

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -56

      Krovostok. > Krovostok. 17 августа 2017, 17:11

      8

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: -56

      Krovostok. > Krovostok. 17 августа 2017, 17:12

      9

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: -56

      Krovostok. > Krovostok. 17 августа 2017, 17:12

      10

      -1
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      Рейтинг: -56

      Krovostok. > Krovostok. 17 августа 2017, 17:12

      11

      -2
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      Рейтинг: -56

      Krovostok. > Krovostok. 17 августа 2017, 17:12

      12

      -1
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      Рейтинг: -56

      Krovostok. > Krovostok. 17 августа 2017, 17:12

      13

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: -56

      Krovostok. > Krovostok. 17 августа 2017, 17:13

      14

      -1
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      Рейтинг: -56

      Krovostok. > Krovostok. 17 августа 2017, 17:13

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      -1
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      Рейтинг: -56

      Krovostok. > Krovostok. 17 августа 2017, 17:13

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      -1
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      Рейтинг: -56

      Krovostok. > Krovostok. 17 августа 2017, 17:13

      17

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: -56

      Krovostok. > Krovostok. 17 августа 2017, 17:13

      18

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: -56

      Krovostok. > Krovostok. 17 августа 2017, 17:13

      19

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: -56

      Krovostok. > Krovostok. 17 августа 2017, 17:13

      20

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: -56

      Krovostok. > Krovostok. 17 августа 2017, 17:14

      21

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: -56

      Krovostok. > Krovostok. 17 августа 2017, 17:14

      22

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 16 августа 2017, 10:57

      Думаю судейского чуда, как с ПСЖ, уже больше не будет

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +313

      de bruyne > Аид666 16 августа 2017, 11:01

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ты прав за последний 5 года как реал никого судьи не ташут...

      -4
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      ...
      Рейтинг: +617

      nelez > de bruyne 16 августа 2017, 11:23

      ДАААААААА увидели все в камп ноу кого ташать судьи

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -55

      Real. > nelez 16 августа 2017, 12:59

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      они этого не признают

      -10
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      ...
      Рейтинг: +617

      nelez > Real. 16 августа 2017, 15:17

      К черту их признание , все навиду

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