Манчини: «Играть с командами из Голландии всегда непросто»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Роберто Манчини поделился ожиданиями от первого матча четвертого квалификационного раунда Лиги Европы против голландского «Утрехта». Итальянец не предрекает легкой прогулки для своей команды.

«Мы хотим, естественно, победить, но не уверен, что «Утрехт» с этим так просто согласится. Игра будет непростой, но ничего невозможного нет, так что я надеюсь на позитивный результат.

«Утрехт» играет в голландском стиле, а с командами из этой страны всегда непросто. Они, как и большинство голландских команд, играют в открытый футбол, много проводят времени в атаке. У них хорошо поставлена игра, сильный тренер, так что да — будет тяжело.

Все, кто приехали сюда, теоретически готовы сыграть. Посмотрим на их физическое состояние и оценим его после сегодняшней и завтрашней тренировок. Последнюю игру мы провели буквально 40 часов назад, так что состояние футболистов пока остается под вопросом.

Когда ждать появления Кристиана Нобоа? Он наш футболист, правда еще пока не готов на все сто процентов. Завтра мы посмотрим, включать ли его в состав. Изменения могут быть, поскольку мы проводим матчи каждые три дня.

Можно ли ждать от наших аргентинских новичков результата здесь и сейчас? Не считаю, что только от них зависит игра. Сейчас важно сплотить команду в единое целое, и вместе с тем сделать так, чтобы аргентинцы влились в состав, узнали лучше своих партнеров.

Система не так важна. Самое главное, чтобы футболисты выкладывались на сто процентов, чтобы никто не выпадал. 4-4-2, 4-3-2 или 5-3-2 — это все не играет роли», – сказал наставник.

Матч «Утрехт» – «Зенит» состоится 16 августа и начнется в 19:00 по Москве.