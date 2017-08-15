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    Бубнов: «Такое состояние «Спартака» вызывает мало оптимизма»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов выразил обеспокоенность нынешним состоянием «Спартака».

    На данный момент действующий чемпион России занимает в турнирной таблице РФПЛ девятое место.

    «Еще раз пересмотрел второй тайм и не могу сказать, что «Спартак» отбивался – он пытался создавать контратаки. Но ЦСКА под конец выглядел мобильнее и агрессивнее. К тому же сработали замены и перестроения Гончаренко. Вновь отмечу Головина, благодаря активным действиям которого армейцам удалось переломить ход встречи.

    Впрочем, мне кажется, что ничья все же была бы более закономерным результатом. Что же касается «Спартака», то такие большие потери очков, безусловно, повлияют на итоговый результат сезона. У красно-белых есть проблемы в организационном плане, обилие травмированных, а те, кто выходит на поле, не готовы на сто процентов.

    Такое состояние команды вызывает мало оптимизма, особенно если сравнивать ее с конкурентами. Тот же ЦСКА, несмотря на короткую скамейку, выглядит значительно стабильнее», – сказал Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

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    15.08.2017 15:22
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +68

      ribo93 15 августа 2017, 23:46

      особенно в ЛЧ

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 15 августа 2017, 16:37

      Смотря у кого? Я, лично, доволен, и не возражаю.

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +96

      Билли Бонс. 15 августа 2017, 16:06

      Спартак находится в состоянии коровьей лепёшки.(консистенция одинаковая и дух)

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 15 августа 2017, 16:02

      В РФПЛ ЦСКА уже давно положительно стабилен. К сожалению в Европе стабилен отрицательно

      1
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      Рейтинг: +966

      Микояновский мясокомбинат 15 августа 2017, 15:27

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Но ЦСКА под конец выглядел мобильнее и агрессивнее...
      На то она и армия - она отлична от свинарника...))))

      -6
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд > Микояновский мясокомбинат 15 августа 2017, 17:24

      Наконец админы тебя забанили.

      6
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      Рейтинг: +5179

      Каратель > Микояновский мясокомбинат 15 августа 2017, 17:28

      где и какая армия? давно уже от армии ничего нет. только вывеской прикрываются.лыжный клуппп,вот так пойдёт

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