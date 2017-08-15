Бубнов: «Такое состояние «Спартака» вызывает мало оптимизма»

Футбольный эксперт Александр Бубнов выразил обеспокоенность нынешним состоянием «Спартака».

На данный момент действующий чемпион России занимает в турнирной таблице РФПЛ девятое место.

«Еще раз пересмотрел второй тайм и не могу сказать, что «Спартак» отбивался – он пытался создавать контратаки. Но ЦСКА под конец выглядел мобильнее и агрессивнее. К тому же сработали замены и перестроения Гончаренко. Вновь отмечу Головина, благодаря активным действиям которого армейцам удалось переломить ход встречи.

Впрочем, мне кажется, что ничья все же была бы более закономерным результатом. Что же касается «Спартака», то такие большие потери очков, безусловно, повлияют на итоговый результат сезона. У красно-белых есть проблемы в организационном плане, обилие травмированных, а те, кто выходит на поле, не готовы на сто процентов.

Такое состояние команды вызывает мало оптимизма, особенно если сравнивать ее с конкурентами. Тот же ЦСКА, несмотря на короткую скамейку, выглядит значительно стабильнее», – сказал Бубнов.