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    Болельщики «Реала» готовят акцию протеста на ответный матч Суперкубка Испании с «Барселоной»

    Фанаты «Реала» готовят акцию протеста на стадионе «Сантьяго Бернабеу» во время ответного матча за Суперкубок Испании против «Барселоны». Напомним, что первая встреча закончилась со счетом 3:1.

    Болельщики мадридцев на 7-й минуте игры продемонстрируют платки белого цвета в знак протеста против действий судьи первого матча Рикардо Де Бургоса Бенгоэчеа, который назначил спорный пенальти в ворота «Реала», реализованный Лионелем Месси. Он также удалил нападающего мадридского клуба Криштиану Роналду, показам ему две желтые карточки за две минуты.

    Известно, что португалец получил пятиматчевую дисквалификацию за толчок рефери.

    Источник: Marca

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    15.08.2017 07:44
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 15 августа 2017, 16:52

      Судью на мыло, свисток на порошок!

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      Рейтинг: +1678

      Патронташ 15 августа 2017, 13:23

      А чего добиваются то? Что б Ронально судьи официально разрешили без всякого наказанья стриптиз показывать и нырять?

      0
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      Рейтинг: +6944

      Красногорск_Фан > Патронташ 15 августа 2017, 14:40

      Они переживают за свой клуб и свою команду. В долгой истории матчей между Реалом и Барселоной с 1926 года было очень много необъективного судейства. Открытого я бы сказал. Когда не маскируясь зарубали другую команду. Как и в этот раз. Такое тоже футбол не красит ))

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      Рейтинг: +11

      ShaMaN_27 > Патронташ 15 августа 2017, 17:14

      Это не стриптиз а месть которую месси устроил на бернабео. Так сказать ответочка. Потому что Рон готов бится за реал и отстаивать честь клуба. Так же как и Месси

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      Рейтинг: +106

      kos999 15 августа 2017, 12:20

      поддерживаю...

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      Рейтинг: +151

      rerih 15 августа 2017, 12:19

      Лучше игрой наказать соперника...вот это будет ответочка против судейства!!!

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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 15 августа 2017, 09:02

      Какие акции??? что за приватизация??? Лучше посмотреть и поддержать своих, когда они барселону натянут!!!

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      Рейтинг: +163

      SPARTAK__MOSCOW > Павел Буре 15 августа 2017, 12:11

      они уже натянули. Теперь можно и акцию.

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      Рейтинг: +117

      Chizhova 15 августа 2017, 08:59

      Главное чтобы сам Реал белый флаг не выставил,жду победы Реала

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