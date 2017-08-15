Болельщики «Реала» готовят акцию протеста на ответный матч Суперкубка Испании с «Барселоной»

Фанаты «Реала» готовят акцию протеста на стадионе «Сантьяго Бернабеу» во время ответного матча за Суперкубок Испании против «Барселоны». Напомним, что первая встреча закончилась со счетом 3:1.
Болельщики мадридцев на 7-й минуте игры продемонстрируют платки белого цвета в знак протеста против действий судьи первого матча Рикардо Де Бургоса Бенгоэчеа, который назначил спорный пенальти в ворота «Реала», реализованный Лионелем Месси. Он также удалил нападающего мадридского клуба Криштиану Роналду, показам ему две желтые карточки за две минуты.
Известно, что португалец получил пятиматчевую дисквалификацию за толчок рефери.
Источник: Marca