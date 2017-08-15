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  • Болельщики «Реала» готовят акцию протеста на ответный матч Суперкубка Испании с «Барселоной»

Болельщики «Реала» готовят акцию протеста на ответный матч Суперкубка Испании с «Барселоной»

15 августа 2017, 07:44
10

Фанаты «Реала» готовят акцию протеста на стадионе «Сантьяго Бернабеу» во время ответного матча за Суперкубок Испании против «Барселоны». Напомним, что первая встреча закончилась со счетом 3:1.

Болельщики мадридцев на 7-й минуте игры продемонстрируют платки белого цвета в знак протеста против действий судьи первого матча Рикардо Де Бургоса Бенгоэчеа, который назначил спорный пенальти в ворота «Реала», реализованный Лионелем Месси. Он также удалил нападающего мадридского клуба Криштиану Роналду, показам ему две желтые карточки за две минуты.

Известно, что португалец получил пятиматчевую дисквалификацию за толчок рефери.

Источник: Marca
Испания. Примера Реал Барселона Роналду Криштиану Бенгоэчеа Рикардо де Бургос
Комментарии (10)
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Chizhova
1502776759
Главное чтобы сам Реал белый флаг не выставил,жду победы Реала
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Павел Буре
1502776944
Какие акции??? что за приватизация??? Лучше посмотреть и поддержать своих, когда они барселону натянут!!!
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rerih
1502788771
Лучше игрой наказать соперника...вот это будет ответочка против судейства!!!
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kos999
1502788813
поддерживаю...
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Патронташ
1502792627
А чего добиваются то? Что б Ронально судьи официально разрешили без всякого наказанья стриптиз показывать и нырять?
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prezent2017
1502805179
Судью на мыло, свисток на порошок!
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