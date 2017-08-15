Болельщики «Реала» готовят акцию протеста на ответный матч Суперкубка Испании с «Барселоной»

Фанаты «Реала» готовят акцию протеста на стадионе «Сантьяго Бернабеу» во время ответного матча за Суперкубок Испании против «Барселоны». Напомним, что первая встреча закончилась со счетом 3:1.

Болельщики мадридцев на 7-й минуте игры продемонстрируют платки белого цвета в знак протеста против действий судьи первого матча Рикардо Де Бургоса Бенгоэчеа, который назначил спорный пенальти в ворота «Реала», реализованный Лионелем Месси. Он также удалил нападающего мадридского клуба Криштиану Роналду, показам ему две желтые карточки за две минуты.

Известно, что португалец получил пятиматчевую дисквалификацию за толчок рефери.