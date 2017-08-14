Жиру надеется на переход в дортмундскую «Боруссию»

Нападающий «Арсенала» Оливье Жиру не исключает возможности покинуть лондонский клуб до закрытия трансферного окна.

Недавно француз публично заявил, что не уйдет из стана «канониров» в нынешнее межсезонье, однако, по информации источника, 30-летний игрок может сменить команду в ближайшие недели.

Сообщается, что форварда привлекает перспектива выступать за дортмундскую «Боруссию», и он готов начать переговоры с черно-желтыми, если они подтвердят свой интерес.

Жиру связан контрактом с «Арсеналом» до июля 2019 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 22 миллиона евро.