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    Жиру надеется на переход в дортмундскую «Боруссию»

    Нападающий «Арсенала» Оливье Жиру не исключает возможности покинуть лондонский клуб до закрытия трансферного окна.

    Недавно француз публично заявил, что не уйдет из стана «канониров» в нынешнее межсезонье, однако, по информации источника, 30-летний игрок может сменить команду в ближайшие недели.

    Сообщается, что форварда привлекает перспектива выступать за дортмундскую «Боруссию», и он готов начать переговоры с черно-желтыми, если они подтвердят свой интерес.

    Жиру связан контрактом с «Арсеналом» до июля 2019 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 22 миллиона евро.

    Источник: Tribalfootball

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    14.08.2017 13:25
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3254

      David_Fio 14 августа 2017, 13:58

      если проявят интерес... т. е. он намекает что не против перейти, думая, что заинтересует тем самым Дортмунд!

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