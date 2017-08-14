Жиру надеется на переход в дортмундскую «Боруссию»

если проявят интерес... т. е. он намекает что не против перейти, думая, что заинтересует тем самым Дортмунд!
Нападающий «Арсенала» Оливье Жиру не исключает возможности покинуть лондонский клуб до закрытия трансферного окна.
Недавно француз публично заявил, что не уйдет из стана «канониров» в нынешнее межсезонье, однако, по информации источника, 30-летний игрок может сменить команду в ближайшие недели.
Сообщается, что форварда привлекает перспектива выступать за дортмундскую «Боруссию», и он готов начать переговоры с черно-желтыми, если они подтвердят свой интерес.
Жиру связан контрактом с «Арсеналом» до июля 2019 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 22 миллиона евро.