Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кавазашвили призвал «Спартак» опуститься с небес на землю и равняться на «Зенит»

    Бывший голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили после матча 6-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Спартаком» (2:1) раскритиковал игру красно-белых.

    Отметим, что на данный момент действующие чемпионы страны занимают в турнирной таблице чемпионата России восьмое место.

    «Спартаку» пора опускаться с небес на землю, а руководству надо посмотреть на «Зенит», где новый тренер пришел и посадил футболистов с громкими именами, которые не могут помочь команде. Дзюба не играет. А появились Ерохин, Кузяев – они успевают бегать два тайма и вперед, и назад. Пусть «Спартак» и Каррера учатся выставлять сильнейший состав, а не тех, кто принес успех в прошлом сезоне», – сказал Кавазашвили.

    «Нашего максимума больше не хватает». Почему в проблемном дерби проиграли все

    Источник: Rusfootball.info

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.08.2017 22:34
    Рекомендуем
    Комментарии24
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6309

      порт 13 августа 2017, 13:27

      Да нет, пусть ещё немного там побудут.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 13 августа 2017, 08:22

      Настораживает тот факт,что Спартаку скоро быть за Рассею ответчиком в ЛЧ,а он,похоже,не очень отошёл от празднования чемпионства. От такого состояния иногда помогает вызов на ковёр с вручением всем орденов святого Ебукентия.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +289

      AnTiNeHrEsT > yorgenbarenz 13 августа 2017, 08:43

      "От такого состояния иногда помогает вызов на ковёр с вручением всем орденов святого Ебукентия."
      У нас этот принцип как вечный двигатель, без него вообще ничего не будет)

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +76

      bashnat013 13 августа 2017, 06:44

      равняться на тульский арсенал

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12

      dennkir 13 августа 2017, 03:01

      Поддерживаю коммент с низу)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3795

      serppion 13 августа 2017, 03:00

      Загнанных лошадей надо пристрелить... и двигаться дальше. Глушакову, Комбарову, Самедову чемпионство сильно навредило.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1216

      VikNMar 13 августа 2017, 00:26

      Это их законное место , прошлый сезон случайность .....

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore > VikNMar 13 августа 2017, 11:09

      Там не то что случайность, просто другие реально слабее были: Зенит с Плаческу был там сами чего было помните, из ЦСКА уходил Лёня и Гончаренко только заступал на пост, а вот то что до сих пор у них эйфория от чемпионства не отошли это факт

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +55

      Старый Бро 13 августа 2017, 00:26

      Гонору у спартачей навалом, а на выходе-пшик...

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +459

      77SAM 13 августа 2017, 00:14

      Да он вроде бы и не витал там...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2411

      Борз-95 13 августа 2017, 00:03

      Кавазашвили призвал «Спартак» опуститься

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1216

      VikNMar > Борз-95 13 августа 2017, 00:27

      Еще чуть ниже , в ФНЛ .....

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 12 августа 2017, 23:44

      Вот читаю коменты, сколько желчи злости. Скажите господа а где был Зенит до появления газпрома в вашем городе?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +76

      bashnat013 > SPARTAK 85 13 августа 2017, 06:46

      тамже где и спартак до лихих 90 ых

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1893

      multiscan > SPARTAK 85 13 августа 2017, 13:33

      Где был "Зенит" до "Газпрома"? Бронзовым призёром чемпионата СССР и чемпионата России 1980 и 2001 годов, чемпионом в 1984 году, обладателем Кубка СССР в 1944 (в год снятия блокады Ленинграда!), обладателем кубка России в 1999 году, обладателем суперкубка СССР в 1985 году, обладателем кубка Премьер-лиги-2003, финалистом кубка Интертото 2000 года. "ГазпрЁм" стал спонсировать команду с 2005 года.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11