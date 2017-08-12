Кавазашвили призвал «Спартак» опуститься с небес на землю и равняться на «Зенит»

Бывший голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили после матча 6-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Спартаком» (2:1) раскритиковал игру красно-белых.

Отметим, что на данный момент действующие чемпионы страны занимают в турнирной таблице чемпионата России восьмое место.

«Спартаку» пора опускаться с небес на землю, а руководству надо посмотреть на «Зенит», где новый тренер пришел и посадил футболистов с громкими именами, которые не могут помочь команде. Дзюба не играет. А появились Ерохин, Кузяев – они успевают бегать два тайма и вперед, и назад. Пусть «Спартак» и Каррера учатся выставлять сильнейший состав, а не тех, кто принес успех в прошлом сезоне», – сказал Кавазашвили.

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