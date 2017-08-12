Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Кавазашвили призвал «Спартак» опуститься с небес на землю и равняться на «Зенит»

Кавазашвили призвал «Спартак» опуститься с небес на землю и равняться на «Зенит»

12 августа 2017, 22:34
27

Бывший голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили после матча 6-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Спартаком» (2:1) раскритиковал игру красно-белых.

Отметим, что на данный момент действующие чемпионы страны занимают в турнирной таблице чемпионата России восьмое место.

«Спартаку» пора опускаться с небес на землю, а руководству надо посмотреть на «Зенит», где новый тренер пришел и посадил футболистов с громкими именами, которые не могут помочь команде. Дзюба не играет. А появились Ерохин, Кузяев – они успевают бегать два тайма и вперед, и назад. Пусть «Спартак» и Каррера учатся выставлять сильнейший состав, а не тех, кто принес успех в прошлом сезоне», – сказал Кавазашвили.

«Нашего максимума больше не хватает». Почему в проблемном дерби проиграли все

Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Кавазашвили Анзор
Комментарии (27)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
prezent2017
1502567961
Всем равнение на Зенит, СМИРНО!
Ответить
alp
1502568540
А скока визгу поросячьего было))) я удовлетворил как спам за неделю был дважды унижен. Это урок их зантсчивости и пренебрежению. Поздравляю коняк с победой
Ответить
семёнычев
1502569530
Дворник ЖЭУ-187 Дженкасбул Сарсенбаев позвал Анзора Кавазашвили приходить по вечерам играть в домино во дворе около ЖЭУ, так как четвёртого партнёра не хватает.....
Ответить
SPARTAK 85
1502570668
Вот читаю коменты, сколько желчи злости. Скажите господа а где был Зенит до появления газпрома в вашем городе?
Ответить
Борз-95
1502571838
Кавазашвили призвал «Спартак» опуститься
Ответить
77SAM
1502572478
Да он вроде бы и не витал там...
Ответить
Старый Бро
1502573172
Гонору у спартачей навалом, а на выходе-пшик...
Ответить
VikNMar
1502573209
Это их законное место , прошлый сезон случайность .....
Ответить
serppion
1502582413
Загнанных лошадей надо пристрелить... и двигаться дальше. Глушакову, Комбарову, Самедову чемпионство сильно навредило.
Ответить
yorgenbarenz
1502601723
Настораживает тот факт,что Спартаку скоро быть за Рассею ответчиком в ЛЧ,а он,похоже,не очень отошёл от празднования чемпионства. От такого состояния иногда помогает вызов на ковёр с вручением всем орденов святого Ебукентия.
Ответить
Главные новости
Победы «Спартака» и «Зенита», трансфер Батракова, поражение Сафонова и другие новости
00:57
Губерниев прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
00:23
1
Генич оценил победу «Спартака» над «Балтикой»
00:01
1
Суперкубок Франции. «ПСЖ» с Сафоновым проиграл «Лансу» (0:1)
Вчера, 23:43
8
Рабинер отреагировал на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:06
2
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:56
3
«Впервые увидел, как «Спартак» тянет время»: Талалаев – после поражения
Вчера, 22:47
9
Реакция «Фратрии» на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:36
2
В «Спартаке» дали информацию по травме Барко
Вчера, 22:23
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:12
6
Все новости
Все новости
Шварц – после неудачного старта «Динамо»: «Счастлив быть здесь»
00:39
Впечатления Карседо от игры Даку за «Спартак»
00:09
Угальде рассказал, как ему играется с Даку
Вчера, 23:56
1
Талалаев с негативом высказался о судействе в матче со «Спартаком»
Вчера, 23:36
5
Даку дал интервью после победы «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:21
1
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:56
3
«Впервые увидел, как «Спартак» тянет время»: Талалаев – после поражения
Вчера, 22:47
9
Реакция «Фратрии» на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:36
2
В «Спартаке» дали информацию по травме Барко
Вчера, 22:23
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:12
6
Мостовой сравнил Соболева и Тюкавина
Вчера, 21:37
7
ВидеоОбзор матча «Балтика» – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:29
РПЛ. «Спартак» победил «Балтику» (2:1) и сравнялся по очкам с «Зенитом»
Вчера, 21:28
76
Видео«Завтра выходной»: Евсеев запрыгнул на стол в раздевалке после матча с «Крыльями»
Вчера, 20:53
2
Тюкавин объяснил свой жест после матча с «Зенитом»
Вчера, 20:44
2
«Это кошмар, нужно иметь честь»: Лещенко раскритиковал судейство в матче «Зенит» – «Динамо»
Вчера, 20:27
36
Даку сделал первое результативное действие за «Спартак»
Вчера, 20:07
7
Евсеев – о третьем месте махачкалинского «Динамо» в РПЛ: «Нужно сейчас это сфотографировать»
Вчера, 19:52
6
Тюкавин высказался о пенальти в матче с «Зенитом»
Вчера, 19:44
6
Семак объяснил отсутствие Мостового в игре с «Динамо»
Вчера, 19:25
1
Соболев озвучил личную цель в этом сезоне
Вчера, 19:14
7
РПЛ. «Динамо Мх» разгромило на выезде «Крылья Советов» (4:1) и заскочило в топ-3
Вчера, 18:56
11
Семак запросил усиление для «Зенита»
Вчера, 18:47
16
Мнение Семака о пенальти в матче с «Динамо»
Вчера, 18:37
15
Мостовой прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
Вчера, 18:34
5
«Динамо» стартовало при Шварце хуже, чем год назад при Карпине
Вчера, 18:33
5
Барко не сыграет с «Балтикой»: известна причина
Вчера, 18:27
11
Стали известны стартовые составы на матч «Балтика» – «Спартак»: 16 августа 2026
Вчера, 18:22
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+