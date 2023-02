Руни поучаствовал в 300 голах английской Премьер-лиги

В матче 1-го тура чемпионата Англии «Эвертон» ведет в счете у «Сток Сити» – 1:0.

В добавленное к первому тайму время голом отметился нападающий Уэйн Руни. Для 31-англичанина, проводящего первый матч за ливерпульский клуб после возвращения, мяч стал 199-м на турнире. При этом пятикратный чемпион Англии отдал 101 результативную передачу.

По суммарному показателю Руни превосходит только Алан Ширер – 324.

Напомним, с 2004 по 2017 год Руни выступал за «Манчестер Юнайтед».

You couldn't write the script for him 1-0 @Everton @WayneRooney scores on his first premier league game back for Everton #Rooney #EvertonFC pic.twitter.com/MRGg0AKCJi