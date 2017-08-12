Ловчев: «Не вижу, как «Спартак» будет рвать зубами ЦСКА. Армейцы победят»

Экс-футболист «Спартака» Евгений Ловчев в прогнозе на московское дерби отдал преимущество ЦСКА.

«Перед началом сезона считалось, что ЦСКА будет одним из главных конкурентов «Спартака» в борьбе за чемпионство наравне с «Зенитом», но два неудачных матча – с «Локомотивом» и «Рубином» – показали, что у армейцев есть проблемы с игрой. И в тоже время, сейчас очень неплохо начал чемпионат «Локомотив».

Каррера после поражения от «Зенита» на матч с «Арсеналом» выставил фактически другой состав. Но такие резкие шаги тоже не идут на пользу. И какой теперь Каррера поставит состав на дерби, никто не знает. Но мы знаем, какой состав будет у ЦСКА. Нервозность в «Спартаке» проявляется не только в этом, но и в высказываниях Карреры. Он говорит, что ему надо купить пять новых игроков. Это значит, что он не рассчитывает на некоторых из тех, кто выиграл чемпионский титул в прошлом сезоне. И это тоже не может не отразиться на обстановке.

Пока я не вижу, как спартаковцы на характере выйдут и будут рвать зубами армейцев. В этом сезоне такого я не наблюдаю. А, учитывая, что ЦСКА будет играть на своем стадионе, склоняюсь к тому, что армейцы победят», – считает Ловчев.

Матч начнется в 17:30 по московскому времени. За текстовой онлайн-трансляцией можно следить на «Бомбардире».