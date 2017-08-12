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  • Ловчев: «Не вижу, как «Спартак» будет рвать зубами ЦСКА. Армейцы победят»

Ловчев: «Не вижу, как «Спартак» будет рвать зубами ЦСКА. Армейцы победят»

12 августа 2017, 14:39
15

Экс-футболист «Спартака» Евгений Ловчев в прогнозе на московское дерби отдал преимущество ЦСКА.

«Перед началом сезона считалось, что ЦСКА будет одним из главных конкурентов «Спартака» в борьбе за чемпионство наравне с «Зенитом», но два неудачных матча – с «Локомотивом» и «Рубином» – показали, что у армейцев есть проблемы с игрой. И в тоже время, сейчас очень неплохо начал чемпионат «Локомотив».

Каррера после поражения от «Зенита» на матч с «Арсеналом» выставил фактически другой состав. Но такие резкие шаги тоже не идут на пользу. И какой теперь Каррера поставит состав на дерби, никто не знает. Но мы знаем, какой состав будет у ЦСКА. Нервозность в «Спартаке» проявляется не только в этом, но и в высказываниях Карреры. Он говорит, что ему надо купить пять новых игроков. Это значит, что он не рассчитывает на некоторых из тех, кто выиграл чемпионский титул в прошлом сезоне. И это тоже не может не отразиться на обстановке.

Пока я не вижу, как спартаковцы на характере выйдут и будут рвать зубами армейцев. В этом сезоне такого я не наблюдаю. А, учитывая, что ЦСКА будет играть на своем стадионе, склоняюсь к тому, что армейцы победят», – считает Ловчев.

Матч начнется в 17:30 по московскому времени. За текстовой онлайн-трансляцией можно следить на «Бомбардире».

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Ловчев Евгений
Комментарии (15)
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Bobafett
1502538052
Ловчев идёт в пах!
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himik2-62
1502538584
чё болтать,будем посмотреть.всем без травм
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Опорник84
1502538672
Вот уважаю вас, но тьфу вам под ноги Евгений Серафимович,за ваше каменное сердце!
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Urry
1502539051
ЦСКА тоже пока не в форме
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slavа0508
1502540303
Ловчев что начал уже надоедать,,,своим нытьём,,,,,и Каррера не какой и всё плохо,,,,а то что не какой Каррера взял чемпионат спустя 16 лет уже и забыл,,,,
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subbotaspartak
1502542051
Если его базар не потдверждается, Он только ухмыляется. Легко экспертом - -треплом быть, Когда с тебя нельзя спросить.
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Psih86
1502543638
Правильно это природой заложенно Конь дрючит свинью,другого не дано;)
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serppion
1502544807
Хоть сейчас Ловчева представили подобающе - экс-футболист «Спартака». А раньше он и эксперт, и главный тренер, и игрок сборной. Ныне он трепло из бывших уровня Червиченко - только негатив в сторону "родной" команды.
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Диктор
1502545658
Простите дети это утка,она большая прости....те .Ловчев как тряпка на ветру-противно слушать.
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ilichkadr
1502558508
А прогноз Ловчева-не эксперта оправдался............
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