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    Ловчев: «Не вижу, как «Спартак» будет рвать зубами ЦСКА. Армейцы победят»

    Экс-футболист «Спартака» Евгений Ловчев в прогнозе на московское дерби отдал преимущество ЦСКА.

    «Перед началом сезона считалось, что ЦСКА будет одним из главных конкурентов «Спартака» в борьбе за чемпионство наравне с «Зенитом», но два неудачных матча – с «Локомотивом» и «Рубином» – показали, что у армейцев есть проблемы с игрой. И в тоже время, сейчас очень неплохо начал чемпионат «Локомотив».

    Каррера после поражения от «Зенита» на матч с «Арсеналом» выставил фактически другой состав. Но такие резкие шаги тоже не идут на пользу. И какой теперь Каррера поставит состав на дерби, никто не знает. Но мы знаем, какой состав будет у ЦСКА. Нервозность в «Спартаке» проявляется не только в этом, но и в высказываниях Карреры. Он говорит, что ему надо купить пять новых игроков. Это значит, что он не рассчитывает на некоторых из тех, кто выиграл чемпионский титул в прошлом сезоне. И это тоже не может не отразиться на обстановке.

    Пока я не вижу, как спартаковцы на характере выйдут и будут рвать зубами армейцев. В этом сезоне такого я не наблюдаю. А, учитывая, что ЦСКА будет играть на своем стадионе, склоняюсь к тому, что армейцы победят», – считает Ловчев.

    Матч начнется в 17:30 по московскому времени. За текстовой онлайн-трансляцией можно следить на «Бомбардире».

    Источник: «Советский спорт»

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    12.08.2017 14:39
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +17812

      ilichkadr 12 августа 2017, 20:23

      Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков прокомментировал поражение своей команды в матче против ЦСКА (1:2) в шестом туре РФПЛ.

      "Упустили победу. Контролировали ситуацию, было много моментов, но пропустили два за две минуты, – приводит его слова СЭ. - Неприятно. Невнимательно сыграли, допустили индивидуальные ошибки. Пропустили контратаку. Футбол наказывает тех, кто ошибается. Но поражения, считаю, не заслуживали. Сложно анализировать по горячим следам. Но многое получалось, контролировали, комбинировали. Но не реализовали. Допустили детские ошибки и пропустили детские голы".

      0
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      Рейтинг: +17812

      ilichkadr 12 августа 2017, 20:21

      А прогноз Ловчева-не эксперта оправдался............

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 12 августа 2017, 16:47

      Простите дети это утка,она большая прости....те .Ловчев как тряпка на ветру-противно слушать.

      1
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      Рейтинг: +3795

      serppion 12 августа 2017, 16:33

      Хоть сейчас Ловчева представили подобающе - экс-футболист «Спартака». А раньше он и эксперт, и главный тренер, и игрок сборной. Ныне он трепло из бывших уровня Червиченко - только негатив в сторону "родной" команды.

      1
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      Рейтинг: +1639

      Psih86 12 августа 2017, 16:13

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Правильно это природой заложенно Конь дрючит свинью,другого не дано;)

      -5
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      Рейтинг: +460

      зенит ничто 12 августа 2017, 16:09

      почему то все кто раньше играл за спартак все говорят против!кроме старика рейнгольда!

      1
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 12 августа 2017, 15:47

      Если его базар не потдверждается,
      Он только ухмыляется.
      Легко экспертом - -треплом быть,
      Когда с тебя нельзя спросить.

      2
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 12 августа 2017, 15:40

      Это всего лишь мнение. Я вообще не вижу преимуществ ЦСКА. Проиграли конкурентам главным оба матча, Спартак только Зениту, который по трансферам и уровню игроков в этом сезоне вряд ли превзойдёт, так что не зазорно. Характера как раз больше у Спартака, будет везение и напористость, будет и победа. А домашний стадион - бревно Траоре продали, так что это тоже не главный фактор, только если будут перед своими рвать, но это уж точно не про ЦСКА, у них всё как всегда будет закрыто и от "печки".

      1
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      Рейтинг: +26775

      slavutiq70 12 августа 2017, 15:18

      Ловчев что начал уже надоедать,,,своим нытьём,,,,,и Каррера не какой и всё плохо,,,,а то что не какой Каррера взял чемпионат спустя 16 лет уже и забыл,,,,

      4
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 12 августа 2017, 14:59

      В этом сезоне очень спорное заявление!Ничья для коней,станет подарком.

      0
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