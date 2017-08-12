Ловчев: «Не вижу, как «Спартак» будет рвать зубами ЦСКА. Армейцы победят»

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков прокомментировал поражение своей команды в матче против ЦСКА (1:2) в шестом туре РФПЛ.
"Упустили победу. Контролировали ситуацию, было много моментов, но пропустили два за две минуты, – приводит его слова СЭ. - Неприятно. Невнимательно сыграли, допустили индивидуальные ошибки. Пропустили контратаку. Футбол наказывает тех, кто ошибается. Но поражения, считаю, не заслуживали. Сложно анализировать по горячим следам. Но многое получалось, контролировали, комбинировали. Но не реализовали. Допустили детские ошибки и пропустили детские голы".
Экс-футболист «Спартака» Евгений Ловчев в прогнозе на московское дерби отдал преимущество ЦСКА.
«Перед началом сезона считалось, что ЦСКА будет одним из главных конкурентов «Спартака» в борьбе за чемпионство наравне с «Зенитом», но два неудачных матча – с «Локомотивом» и «Рубином» – показали, что у армейцев есть проблемы с игрой. И в тоже время, сейчас очень неплохо начал чемпионат «Локомотив».
Каррера после поражения от «Зенита» на матч с «Арсеналом» выставил фактически другой состав. Но такие резкие шаги тоже не идут на пользу. И какой теперь Каррера поставит состав на дерби, никто не знает. Но мы знаем, какой состав будет у ЦСКА. Нервозность в «Спартаке» проявляется не только в этом, но и в высказываниях Карреры. Он говорит, что ему надо купить пять новых игроков. Это значит, что он не рассчитывает на некоторых из тех, кто выиграл чемпионский титул в прошлом сезоне. И это тоже не может не отразиться на обстановке.
Пока я не вижу, как спартаковцы на характере выйдут и будут рвать зубами армейцев. В этом сезоне такого я не наблюдаю. А, учитывая, что ЦСКА будет играть на своем стадионе, склоняюсь к тому, что армейцы победят», – считает Ловчев.
Матч начнется в 17:30 по московскому времени. За текстовой онлайн-трансляцией можно следить на «Бомбардире».