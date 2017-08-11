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    Тренер «Арарата»: «Павлюченко по-прежнему в отличной форме и хочет забивать»

    Исполняющий обязанности главного тренера московского «Арарата» Аркадий Имреков в интервью клубной пресс-службе рассказал о физическом состоянии нападающего Романа Павлюченко.

    – Роман Павлюченко пропустил из-за дисквалификации кубковую игру. Как оцените состояние капитана?

    – Роман — истинный профессионал и всегда находится в боевой готовности. Уверен, что в игре с «Химиком» наш нападающий в очередной раз докажет это. Несмотря на все достижения, Роман по-прежнему в отличной форме, всегда стремится выходить на поле и забивать.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.08.2017 06:27
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +152

      Алексей Гозиас 11 августа 2017, 09:52

      Пусть играет. Удачи ему.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +431

      Dimon013 11 августа 2017, 09:17

      Собрали команду пенсионеров!))) Ну а что, может увидим основной состав сборной России 2008))

      0
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      Рейтинг: +126

      xxJack 11 августа 2017, 08:43

      Кто это?А,это ж супер нападающий Тоттенхэма!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3422

      FRZZ > xxJack 11 августа 2017, 12:34

      Не Тотенхема, а Эвертона.

      0
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 11 августа 2017, 06:34

      Для втордива пока ещё подходит

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