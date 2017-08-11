Тренер «Арарата»: «Павлюченко по-прежнему в отличной форме и хочет забивать»

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Арарата» Аркадий Имреков в интервью клубной пресс-службе рассказал о физическом состоянии нападающего Романа Павлюченко.

– Роман Павлюченко пропустил из-за дисквалификации кубковую игру. Как оцените состояние капитана?

– Роман — истинный профессионал и всегда находится в боевой готовности. Уверен, что в игре с «Химиком» наш нападающий в очередной раз докажет это. Несмотря на все достижения, Роман по-прежнему в отличной форме, всегда стремится выходить на поле и забивать.