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  • Тренер «Арарата»: «Павлюченко по-прежнему в отличной форме и хочет забивать»

Тренер «Арарата»: «Павлюченко по-прежнему в отличной форме и хочет забивать»

11 августа 2017, 06:27
4

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Арарата» Аркадий Имреков в интервью клубной пресс-службе рассказал о физическом состоянии нападающего Романа Павлюченко.

– Роман Павлюченко пропустил из-за дисквалификации кубковую игру. Как оцените состояние капитана?

– Роман — истинный профессионал и всегда находится в боевой готовности. Уверен, что в игре с «Химиком» наш нападающий в очередной раз докажет это. Несмотря на все достижения, Роман по-прежнему в отличной форме, всегда стремится выходить на поле и забивать.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. ПФЛ. Зона Центр Арарат-Армения Павлюченко Роман Имреков Аркадий
Комментарии (4)
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ДАША Д
1502422446
Для втордива пока ещё подходит
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xxJack
1502430182
Кто это?А,это ж супер нападающий Тоттенхэма!
Ответить
Dimon013
1502432245
Собрали команду пенсионеров!))) Ну а что, может увидим основной состав сборной России 2008))
Ответить
Алексей Гозиас
1502434342
Пусть играет. Удачи ему.
Ответить
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