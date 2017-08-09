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    «Спартак»: «Прибывайте на игру с «Арсеналом» заблаговременно»

    «Спартак» подтвердил что, матч 5-го тура чемпионата России против тульского «Арсенала» не будет перенесен. Напомним, что сегодня со стадиона «Открытие Арена» было эвакуировано несколько десятков человек после звонка об угрозе взрыва. Мужчина, сообщивший об этом, уже задержан полицией.

    «Уважаемые болельщики! Сообщаем вам о том, что схема движения зрителей к трибунам временно изменена. Проход к сектору D через Восток полностью закрыт. Просим следовать указателям на территории стадиона и подсказкам стюардов.

    Прибывайте на «Открытие Арену» заблаговременно! Вход для зрителей будет открыт в 17:30», – говорится в заявлении «Спартака» на официальном сайте.

    Источник: ФК «Спартак»

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    09.08.2017 13:01
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 9 августа 2017, 14:41

      Главное,чтобы заблаговременно не собрались уходить)

      2
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      Рейтинг: +17744

      paracetamol 9 августа 2017, 14:33

      Приходите раньше, Арс к 10-й минуте 3 забьет, не опоздайте порадоваться.

      2
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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx > paracetamol 9 августа 2017, 16:25

      Шутки шутками...но 1 возможно..ну, а вдруг).

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 9 августа 2017, 13:11

      ПОСЛЕ ЧУДОВИЩНОГО ПОРАЖЕНИЯ ОТ ЗЕНИТА. СВИНАРНИК ЗАКРЫТ.

      -2
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