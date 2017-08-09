Федун: «Звонок об угрозе взрыва – обычная история, которая случается не в первый раз»

Генеральный директор ООО «Стадион «Спартак» Андрей Федун рассказал подробности о поступившем звонке с угрозой взрыва стадиона. Он заявил, что подобное случилось уже не первый раз. На данный момент на стадионе идет плановая проверка.

«Идет плановая проверка, но она все равно проводилась бы по причине того, что сегодня будет проходить матч. Но в связи с этой информацией, естественно, она проводится усиленно – работают полицейские-кинологи.

Это обычная история, которая случается не в первый раз. Мы обязаны реагировать на это, поэтому все эти действия выполняются», – заявил Федун.

Ранее сообщалось, что с арены были эвакуировано несколько десятков человек после звонка об угрозе взрыва. Мужчина, сообщивший об этом, уже задержан полицией. Сегодня на «Открытие Арена» должен пройти матч пятого тура чемпионата России, в котором «Спартак» примет «Арсенал». Начало игры назначено на 19:30 по московскому времени.