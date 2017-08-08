Фурсенко считает, что нынешний состав «Зенита» выиграет Лигу чемпионов через три-четыре года

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко прокомментировал очередной трансфер петербургского клуба. Сегодня было объявлено о переходе полузащитника Матиаса Краневиттера из «Атлетико».

По мнению руководителя, нынешний состав сине-бело-голубых будет способен победить в Лиге чемпионов через несколько лет.

Напомним, нынешним летом «Зенит» уже приобрел четырех аргентинцев. Помимо Краневиттера, это нападающий Себастьян Дриусси, центральный хавбек Леандро Паредес и защитник Эмануэль Маммана.

«Краневиттеру 24, он очень сильный полузащитник, который усилит середину поля. Наш футбол станет еще более конкурентным. Роберто Манчини в настоящий момент собирает очень молодых аргентинских игроков. Это команда будущего. Через три-четыре года этот состав сможет выиграть Лигу чемпионов», – заявил Фурсенко в эфире телеканала «Матч ТВ».