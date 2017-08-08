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    Фурсенко считает, что нынешний состав «Зенита» выиграет Лигу чемпионов через три-четыре года

    Президент «Зенита» Сергей Фурсенко прокомментировал очередной трансфер петербургского клуба. Сегодня было объявлено о переходе полузащитника Матиаса Краневиттера из «Атлетико».

    По мнению руководителя, нынешний состав сине-бело-голубых будет способен победить в Лиге чемпионов через несколько лет.

    Напомним, нынешним летом «Зенит» уже приобрел четырех аргентинцев. Помимо Краневиттера, это нападающий Себастьян Дриусси, центральный хавбек Леандро Паредес и защитник Эмануэль Маммана.

    «Краневиттеру 24, он очень сильный полузащитник, который усилит середину поля. Наш футбол станет еще более конкурентным. Роберто Манчини в настоящий момент собирает очень молодых аргентинских игроков. Это команда будущего. Через три-четыре года этот состав сможет выиграть Лигу чемпионов», – заявил Фурсенко в эфире телеканала «Матч ТВ».

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.08.2017 17:35
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    Комментарии53
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      Рейтинг: +1742

      Alex Y 8 августа 2017, 22:53

      Абромович с Челси лет 10 к выигрышу ЛЧ шел)

      0
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      Рейтинг: +26775

      slavutiq70 8 августа 2017, 22:16

      Вот оно что значит тратить госденьги,,,накупили уже натри состава и дальше продолжают покупать,,,,а им надо будет ещё и получку не хилую платить

      0
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      Рейтинг: +1687

      Tostao 8 августа 2017, 22:07

      Раньше он был более оптимистичен! ))

      0
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      Рейтинг: +665

      Snerg 8 августа 2017, 22:06

      Меня удивляет другое, зенит покупает одних легов.. значит они уже в курсе что лимит отменят.. там же мутко мутит...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1137

      MDAR 8 августа 2017, 21:55

      К трем-четырем годам приписать по одному нолю. И даже в это ни кто не верит. Клоун бл..дь.

      1
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      Рейтинг: +17743

      paracetamol 8 августа 2017, 21:15

      Очень даже может быть!

      1
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 8 августа 2017, 20:37

      И тут Остапа понесло ... )))

      1
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      Рейтинг: +193

      PavelSKASPB 8 августа 2017, 20:30

      Да услышит Газпром слова и купится кубок

      1
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      Рейтинг: +129

      Str4nger 8 августа 2017, 20:24

      От одной победы , видать голову припекло !

      1
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      Рейтинг: +645

      Aleksandr_1986_Spb_ 8 августа 2017, 20:07

      Я считаю, что через 3-4 года Фурсенко будет в дурке... Там он безусловно с товарищами выиграет Лигу Чемпионов...

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