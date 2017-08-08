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  • Фурсенко считает, что нынешний состав «Зенита» выиграет Лигу чемпионов через три-четыре года

Фурсенко считает, что нынешний состав «Зенита» выиграет Лигу чемпионов через три-четыре года

8 августа 2017, 17:35
63

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко прокомментировал очередной трансфер петербургского клуба. Сегодня было объявлено о переходе полузащитника Матиаса Краневиттера из «Атлетико».

По мнению руководителя, нынешний состав сине-бело-голубых будет способен победить в Лиге чемпионов через несколько лет.

Напомним, нынешним летом «Зенит» уже приобрел четырех аргентинцев. Помимо Краневиттера, это нападающий Себастьян Дриусси, центральный хавбек Леандро Паредес и защитник Эмануэль Маммана.

«Краневиттеру 24, он очень сильный полузащитник, который усилит середину поля. Наш футбол станет еще более конкурентным. Роберто Манчини в настоящий момент собирает очень молодых аргентинских игроков. Это команда будущего. Через три-четыре года этот состав сможет выиграть Лигу чемпионов», – заявил Фурсенко в эфире телеканала «Матч ТВ».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Фурсенко Сергей
Комментарии (63)
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APchelov
1502203219
Так. Понесло Остапа. Мы ещё не забыли про то, что следующим летом должны стать чемпионами мира
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Спартач_навсегда
1502203294
шизофрения говорят неизлечима))
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Тазит
1502203401
Пи$деть - не мешки ворочать...
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KalterJax
1502204765
А не на тоже самое замахивались во времена покупки витселя, халка?! а в итоге получилось , что игроки деградировали настолько, что купить их смогли только в китае!)
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nik55
1502204902
как же газ действует на мозг----Фурсенко очнись
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nik55
1502204993
станете чемпионами мира -- че мелочиться
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Svoysvoemubrat
1502205212
Ходжа Насреддин обещал хану научить осла говорить через несколько лет в расчете знаете на что.
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Одинокий волк Маквейд
1502205838
Почему нет, попробуйте, будем за вас болеть.
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Pangolin
1502206042
Фурсенко сначала должен стать чемпионом своего мозга...пока походу там рулят тараканы...
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ВЛАДИВОСТОК
1502206141
Не хочу обидеть именно Зенит .......это касается длинного языка Фурсенко...........ну если , из всех ведущих клубов Европы все сразу уйдут сильнейшие игроки , то тогда точно можно выиграть , всего и делов то .
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