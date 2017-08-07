Быстров: «Против ЦСКА точно не сыграю, пока набираю форму»

Новичок «Тосно» Владимир Быстров подчеркнул, что не выйдет на поле в ближайшем туре РФПЛ против ЦСКА. По словам, он пока не набрал физических кондиций.

Сегодня 33-летний экс-игрок «Зенита», «Спартака» и «Краснодара» заключил годичный контракт с клубом из Ленинградской области.

«Да, я подписал контракт с «Тосно», однако против ЦСКА точно не сыграю. Пока я только набираю форму», – сказал Быстров.

Матч четвертого тура «Тосно» – ЦСКА состоится в среду, 9 августа. и начнется в 20:00 по московскому времени.