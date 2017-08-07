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    Быстров: «Против ЦСКА точно не сыграю, пока набираю форму»

    Новичок «Тосно» Владимир Быстров подчеркнул, что не выйдет на поле в ближайшем туре РФПЛ против ЦСКА. По словам, он пока не набрал физических кондиций.

    Сегодня 33-летний экс-игрок «Зенита», «Спартака» и «Краснодара» заключил годичный контракт с клубом из Ленинградской области.

    «Да, я подписал контракт с «Тосно», однако против ЦСКА точно не сыграю. Пока я только набираю форму», – сказал Быстров.

    Матч четвертого тура «Тосно» – ЦСКА состоится в среду, 9 августа. и начнется в 20:00 по московскому времени.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.08.2017 16:16
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +17971

      арейская 8 августа 2017, 01:44

      Не плохо, хотя в прошедшем чемпионате почти не играл, пока наберёт эту форму, столько туров может пройти...

      0
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      Рейтинг: +645

      Aleksandr_1986_Spb_ 7 августа 2017, 22:20

      Я думаю это тот случай когда трансфер выгоден и игроку и клубу. Тосно получил опытного бойца, а Быстров остаётся в Премьер-Лиге и едет в родной город

      0
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 7 августа 2017, 18:52

      да и в 29туре врядли но к 30буду готов ))

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      Рейтинг: +1308

      Taps 7 августа 2017, 18:23

      Быстрик ещё даст жару !

      -1
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