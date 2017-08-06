Промес пожелал Дзюбе забить в свои ворота в сегодняшнем матче

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес в преддверии центрального матча 4-го тура чемпионата России против «Зенита» признался, что жалеет об уходе Артема Дзюбы из московского клуба в «Зенит». При этом голландец пожелал, чтобы 28-летний россиянин поразил собственные ворота в сегодняшнем поединке.

«Артем отличный игрок. Жаль, мы мало поиграли вместе. Но когда выходили с ним на поле, получалось отлично.

Все знают: я жалею, что Артем покинул «Спартак». Сейчас он забивает за «Зенит», и я желаю ему всего наилучшего. Но не в матче со «Спартаком», где лучше бы он забил в свои ворота», — сказал Промес.

Напомним, матч «Зенит» – «Спартак» пройдет сегодня на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 20:00 по московскому времени.