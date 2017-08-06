Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Промес пожелал Дзюбе забить в свои ворота в сегодняшнем матче

    Полузащитник «Спартака» Квинси Промес в преддверии центрального матча 4-го тура чемпионата России против «Зенита» признался, что жалеет об уходе Артема Дзюбы из московского клуба в «Зенит». При этом голландец пожелал, чтобы 28-летний россиянин поразил собственные ворота в сегодняшнем поединке.

    «Артем отличный игрок. Жаль, мы мало поиграли вместе. Но когда выходили с ним на поле, получалось отлично.

    Все знают: я жалею, что Артем покинул «Спартак». Сейчас он забивает за «Зенит», и я желаю ему всего наилучшего. Но не в матче со «Спартаком», где лучше бы он забил в свои ворота», — сказал Промес.

    Напомним, матч «Зенит» – «Спартак» пройдет сегодня на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 20:00 по московскому времени.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.08.2017 14:15
    Рекомендуем
    Комментарии20
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3075

      BAIv 6 августа 2017, 22:01

      накаркал получил от реброва свои

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 6 августа 2017, 18:31

      Скорее в свои Нету или Кришито забьют, а Зюба просто в состав не попадёт)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17807

      ilichkadr 6 августа 2017, 15:47

      Дзюба принял инфу Промеса к сведению. Нападающий «Зенита» Артем Дзюба пообещал дважды поразить ворота «Спартака» в сегодняшнем матче, если его выпустят на поле. Об этом сообщил президент сине-бело-голубых Сергей Фурсенко.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3795

      serppion 6 августа 2017, 15:30

      Трёп какой-то. Читать противно.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17807

      ilichkadr 6 августа 2017, 14:59

      Если Дзюба выйдет на поле, то Промесу надо уходить с поля. Хохлы подобных вещей не прощают........

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +460

      зенит ничто 6 августа 2017, 14:56

      антоха сильнее бей зениту штучек5 забей!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 6 августа 2017, 14:42

      А кто сказал, что дзюбишко в основу будет для начала попадать?)

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +206

      Спартачище 6 августа 2017, 14:42

      ЦЮПА ДВУШКУ ПОЛОЖИТ В СВОИ))

      НИКОГДА ОНА НЕ СТАНЕТ ЧЕМПИОНОМ!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 6 августа 2017, 14:37

      Хорошая мысль.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7816

      BarStep 6 августа 2017, 14:36

      Это исключено..., он отсутствует вблизи своих ворот, такой принцип у парня - не навреди...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > BarStep 6 августа 2017, 15:46

      неправда, при стандартах частенько в своей штрафной

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7816

      BarStep > Diesel133 6 августа 2017, 16:01

      Когда это было..., он сейчас как правило не успевает ДОХОДИТЬ до своей штрафной....

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > BarStep 6 августа 2017, 16:06

      в матче с Егудой

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7816

      BarStep > Diesel133 6 августа 2017, 16:18

      Так с Егудой все ходили пешком..., он просто попал в общий ритм движения...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11