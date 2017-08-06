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  • Промес пожелал Дзюбе забить в свои ворота в сегодняшнем матче

Промес пожелал Дзюбе забить в свои ворота в сегодняшнем матче

6 августа 2017, 14:15
19

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес в преддверии центрального матча 4-го тура чемпионата России против «Зенита» признался, что жалеет об уходе Артема Дзюбы из московского клуба в «Зенит». При этом голландец пожелал, чтобы 28-летний россиянин поразил собственные ворота в сегодняшнем поединке.

«Артем отличный игрок. Жаль, мы мало поиграли вместе. Но когда выходили с ним на поле, получалось отлично.

Все знают: я жалею, что Артем покинул «Спартак». Сейчас он забивает за «Зенит», и я желаю ему всего наилучшего. Но не в матче со «Спартаком», где лучше бы он забил в свои ворота», — сказал Промес.

Напомним, матч «Зенит» – «Спартак» пройдет сегодня на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 20:00 по московскому времени.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Дзюба Артем Промес Квинси
Комментарии (19)
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subbotaspartak
1502018291
А это вариант. 35 голов - а в какие ворота? Забивай в какие охота.
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Evgeniy32
1502018308
Заголовок конечно как обычно)))))
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insider_retro
1502018434
Тяжко Артёму... То сам шутил, то над ним шутят.... "Трудно быть последней сукой — вечно кто-то пристраивается сзади!" (М.Жванецкий)
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acer2003
1502019260
Промес своей болтавнёй начинает напоминать Дзюбу
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BarStep
1502019390
Это исключено..., он отсутствует вблизи своих ворот, такой принцип у парня - не навреди...
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Диктор
1502019434
Хорошая мысль.
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ivanthebest
1502019753
А кто сказал, что дзюбишко в основу будет для начала попадать?)
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зенит ничто
1502020593
антоха сильнее бей зениту штучек5 забей!!!
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ilichkadr
1502020793
Если Дзюба выйдет на поле, то Промесу надо уходить с поля. Хохлы подобных вещей не прощают........
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serppion
1502022613
Трёп какой-то. Читать противно.
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