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    Наставник «Астон Виллы»: «Должны были решать матч с «Халлом» еще до перерыва»

    Главный тренер бирмингемской «Астон Виллы» Стив Брюс прокомментировал результат матча первого тура Чемпионшипа против «Халл Сити» (1:1), с которым работает российский специалист Леонид Слуцкий.

    «Еще с тех пор, как я приехал в Бирмингем, нашим бичом является низкая реализация моментов. Создаем много, а забиваем мало. В первом тайме матча с «Халлом» была такая же ситуация. А во второй половине подходов к чужим воротам стало меньше потому, что мы снизили интенсивность в движении.

    Можно говорить, что нас просто наказали за расточительность. Мы должны были до перерыва снимать вопросы о победителе. Хотя не стоит недооценивать «Халл», ведь эта команда еще в прошлом сезоне была в АПЛ», – цитирует специалиста Birmingham Mail.

    Стив Брюс с 2012 по 2016 годы работал наставником как раз «Халл Сити».

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.08.2017 00:51
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