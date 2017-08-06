Геркус заявил, что «Локомотив» сплочен и заряжен единой целью

Президент московского «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал результат матча четвертого тура РФПЛ против «СКА-Хабаровска» (1:0).

«Четвертая победа подряд — лучший старт в истории «Локомотива». Надо продолжать и оставаться на первом месте, чем черт не шутит, до конца чемпионата.

С чем связан такой старт? С тем, что все сплочены и заряжены единой целью. Вы видели, как ребята боролись. Матч складывался неудачно, но они не переставали прикладывать усилия», – сказал функционер в эфире канала «Наш футбол».

В случае потери очков «Зенитом» 6 августа в игре против московского «Спартака» «Локомотив» после шестого тура окажется единоличным лидером РФПЛ.