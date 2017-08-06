Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Геркус заявил, что «Локомотив» сплочен и заряжен единой целью

    Президент московского «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал результат матча четвертого тура РФПЛ против «СКА-Хабаровска» (1:0).

    «Четвертая победа подряд — лучший старт в истории «Локомотива». Надо продолжать и оставаться на первом месте, чем черт не шутит, до конца чемпионата.

    С чем связан такой старт? С тем, что все сплочены и заряжены единой целью. Вы видели, как ребята боролись. Матч складывался неудачно, но они не переставали прикладывать усилия», – сказал функционер в эфире канала «Наш футбол».

    В случае потери очков «Зенитом» 6 августа в игре против московского «Спартака» «Локомотив» после шестого тура окажется единоличным лидером РФПЛ.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.08.2017 00:20
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 6 августа 2017, 14:53

      Усиление нужно, по одному игроку в каждую линию, кроме вратарской, а не ждать пока вылечатся Чарли, Денисов и Ари! Следующий матч с Рубином будет серьёзной проверкой для команды!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5444

      Приус 6 августа 2017, 06:00

      Тому не надо поминать черта, у кого черт за плечами. /Н.В. Гоголь/

      5
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11