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    «Утрехт» попросил перенести первую игру с «Зенитом» на день раньше

    Первый поединок четвертого квалификационного раунда Лиги Европы между голландским «Утрехтом» и санкт-петербургским «Зенитом», скорее всего, состоится не 17 августа (четверг), как планировалось, а на день раньше.

    С такой инициативой выступил «Утрехт», который не хотел бы проводить матч в один день со встречей амстердамского «Аякса». Клуб из столицы Голландии тоже 17 августа должен играть с норвежским «Русенборгом».

    «Зенит» не против переноса матча на среду, поэтому УЕФА, которому предстоит вынести окончательное решение, вряд ли будет препятствовать желанию клубов.

    Источник: ФК «Утрехт»

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    05.08.2017 19:38
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