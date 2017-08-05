«Утрехт» попросил перенести первую игру с «Зенитом» на день раньше

Первый поединок четвертого квалификационного раунда Лиги Европы между голландским «Утрехтом» и санкт-петербургским «Зенитом», скорее всего, состоится не 17 августа (четверг), как планировалось, а на день раньше.

С такой инициативой выступил «Утрехт», который не хотел бы проводить матч в один день со встречей амстердамского «Аякса». Клуб из столицы Голландии тоже 17 августа должен играть с норвежским «Русенборгом».

«Зенит» не против переноса матча на среду, поэтому УЕФА, которому предстоит вынести окончательное решение, вряд ли будет препятствовать желанию клубов.