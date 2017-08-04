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Созин: «Шансы ЦСКА и «Янг Бойз»? Пятьдесят на пятьдесят»

4 августа 2017, 23:21
7

Член комитета по этике РФС Андрей Созин поделился мнением о результатах жеребьевки Лиги чемпионов для ЦСКА. Команда Виктора Гончаренко получила в соперники швейцарский «Янг Бойз».

«Янг Бойз» — команда из одной весовой категории с ЦСКА, с ней можно играть на равных, ее можно проходить. Но радоваться, хлопать в ладоши и прекращать тренироваться точно не стоит. Хотя бы потому что мы помним, что один из самых ярких форвардов в современной истории ЦСКА — Сейду Думбия — был куплен как раз из «Янг Бойз», то есть это команда, в которой теоретически могут появляться сильные игроки. Конечно, есть маленькие нюансы, такие как лигочемпионский опыт ЦСКА или ответный матч на домашнем поле. Это приятные мелочи, но сейчас шансы ЦСКА и «Янг Бойз» оцениваю как пятьдесят на пятьдесят», — сказал Созин.

15 августа армейцы сыграют с «Янг Бойз» в Берне, а 23 – в Москве.

Источник: Чемпионат.ком
Лига Европы ЦСКА Янг Бойз
Комментарии (7)
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mialkov
1501882560
Лет десять назад в Швейцарии был пик "футбольного бума". Сейчас все идет по нисходящей. За армейцев абсолютно спокоен, команда знает как побеждать и не позволяет себе расслабляться. Акинфееву - здоровья!
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kotmyshka
1501882637
Стремно за ЦСКА...
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Mr_Murder
1501900225
удачи коняшкам ,уверен что порвут этот "янг б"..Вы не такие лохи как динамо киев..
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VIPded
1501913899
Удачи ЦСКА!!!
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1bear
1502116884
70на 30% за ЦСКА !..
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