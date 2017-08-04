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    Созин: «Шансы ЦСКА и «Янг Бойз»? Пятьдесят на пятьдесят»

    Член комитета по этике РФС Андрей Созин поделился мнением о результатах жеребьевки Лиги чемпионов для ЦСКА. Команда Виктора Гончаренко получила в соперники швейцарский «Янг Бойз».

    «Янг Бойз» — команда из одной весовой категории с ЦСКА, с ней можно играть на равных, ее можно проходить. Но радоваться, хлопать в ладоши и прекращать тренироваться точно не стоит. Хотя бы потому что мы помним, что один из самых ярких форвардов в современной истории ЦСКА — Сейду Думбия — был куплен как раз из «Янг Бойз», то есть это команда, в которой теоретически могут появляться сильные игроки. Конечно, есть маленькие нюансы, такие как лигочемпионский опыт ЦСКА или ответный матч на домашнем поле. Это приятные мелочи, но сейчас шансы ЦСКА и «Янг Бойз» оцениваю как пятьдесят на пятьдесят», — сказал Созин.

    15 августа армейцы сыграют с «Янг Бойз» в Берне, а 23 – в Москве.

    Источник: Чемпионат.ком

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    04.08.2017 23:21
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +6979

      1bear 7 августа 2017, 17:41

      70на 30% за ЦСКА !..

      0
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 5 августа 2017, 09:18

      Удачи ЦСКА!!!

      2
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      Рейтинг: +2430

      Mr_Murder 5 августа 2017, 05:30

      удачи коняшкам ,уверен что порвут этот "янг б"..Вы не такие лохи как динамо киев..

      1
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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 5 августа 2017, 00:37

      Стремно за ЦСКА...

      -1
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 5 августа 2017, 00:36

      Лет десять назад в Швейцарии был пик "футбольного бума". Сейчас все идет по нисходящей. За армейцев абсолютно спокоен, команда знает как побеждать и не позволяет себе расслабляться. Акинфееву - здоровья!

      1
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger > mialkov 5 августа 2017, 01:00

      Тревожно за Игоря. Но проходить швейцарцев должны

      1
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко > mialkov 5 августа 2017, 01:30

      Добротная у них команда по добралась....недумаю что армейцы намного сильнее Динамо или прошлогоднего Шахтера..

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