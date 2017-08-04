Капитан «Утрехта»: «В противостоянии с «Зенитом» мы – аутсайдеры»

Полузащитник «Утрехта» Виллем Янссен поделился мнением о «Зените», с которым голландский клуб сыграет на следующей стадии квалификации Лиги Европы.

«Мы получил одного из самых сложных соперников из всех возможных. Шансы у нас есть, но в противостоянии с «Зенитом» мы – аутсайдеры. Российские клубы прибавили за последние годы. Матчи против Зенита» будут для «Утрехта» большим испытанием. «Зенит» – команда уровня Лиги чемпионов — приводит слова Янссена soccernews.nl.

Матч «Утрехт» – «Зенит» состоится 17 августа. Ответная встреча – 24 числа.

Напомним, на предыдущей стадии команда Роберто Манчини прошла «Бней-Иегуду» из Тель-Авива. Общий счет по сумме двух игр – 2:1.