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    Капитан «Утрехта»: «В противостоянии с «Зенитом» мы – аутсайдеры»

    Полузащитник «Утрехта» Виллем Янссен поделился мнением о «Зените», с которым голландский клуб сыграет на следующей стадии квалификации Лиги Европы.

    «Мы получил одного из самых сложных соперников из всех возможных. Шансы у нас есть, но в противостоянии с «Зенитом» мы – аутсайдеры. Российские клубы прибавили за последние годы. Матчи против Зенита» будут для «Утрехта» большим испытанием. «Зенит» – команда уровня Лиги чемпионов — приводит слова Янссена soccernews.nl.

    Матч «Утрехт» – «Зенит» состоится 17 августа. Ответная встреча – 24 числа.

    Напомним, на предыдущей стадии команда Роберто Манчини прошла «Бней-Иегуду» из Тель-Авива. Общий счет по сумме двух игр – 2:1.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.08.2017 20:29
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1516

      Тазит 4 августа 2017, 21:00

      Он наверно не смотрел как они с евреями играли...

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +6309

      порт 4 августа 2017, 20:48

      Игра покажет. Хотя Янссеном и не поспоришь.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1994

      Pourport 4 августа 2017, 20:48

      Скромно и хитро!)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 4 августа 2017, 20:33

      усыпляют..
      Дзюбу.

      0
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