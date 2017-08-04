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  • Луис Адриано: «У нас с Промесом есть все, чтобы забить 36 голов за сезон»

Луис Адриано: «У нас с Промесом есть все, чтобы забить 36 голов за сезон»

4 августа 2017, 01:08
7

Нападающий «Спартака» Луис Адриано подчеркнул, что готов забить вместе с форвардом Квинси Промесом 36 голов за сезон. По словам бразильца, у него с голланадцем есть для этого все данные.

– Тренер «Зенита» Роберто Манчини поставил перед парой форвардов Кокорин – Дзюба задачу забить 35 голов за сезон на двоих. Способны ли вы на пару с Промесом поразить ворота 36 раз?

– У нас есть все, чтобы много забивать. Квалификация Кокорина очень высока, делает голы почти в каждом матче. Но у нас с Квинси есть все, чтобы на нашем счету оказалось 35 – 36 мячей.

– Вашу группу атаки специалисты называют сильнейшей в лиге. Есть ли у нее конкуренты в Премьер-лиге?

– Лучшая атака? Не мне об этом судить – просто стараемся показывать свой максимум. Думаю, все же есть те, кто может с нами поспорить. А вот кто именно, узнаем в конце чемпионата.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Адриано Луис Промес Квинси
Комментарии (7)
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Zenit_Night_Life
1501798411
Складно пиздит :D Рождён для интервью
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APchelov
1501801782
Скромно. И никаких понтов
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Дядя Серёжа
1501811056
А прикольно будет, если забьют. И Зе ещё пятнашку.
Ответить
Одинокий волк Маквейд
1501814781
Улучшить реализацию и будет даже больше, моментов создаем вагон.
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Приус
1501815083
Прекрасно, в Питере начинайте отсчет.
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арейская
1501823083
Так, две пары уже своё слово сказали, кто следующий? Но теперь уж не меньше 37...
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