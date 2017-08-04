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    Луис Адриано: «У нас с Промесом есть все, чтобы забить 36 голов за сезон»

    Нападающий «Спартака» Луис Адриано подчеркнул, что готов забить вместе с форвардом Квинси Промесом 36 голов за сезон. По словам бразильца, у него с голланадцем есть для этого все данные.

    – Тренер «Зенита» Роберто Манчини поставил перед парой форвардов Кокорин – Дзюба задачу забить 35 голов за сезон на двоих. Способны ли вы на пару с Промесом поразить ворота 36 раз?

    – У нас есть все, чтобы много забивать. Квалификация Кокорина очень высока, делает голы почти в каждом матче. Но у нас с Квинси есть все, чтобы на нашем счету оказалось 35 – 36 мячей.

    – Вашу группу атаки специалисты называют сильнейшей в лиге. Есть ли у нее конкуренты в Премьер-лиге?

    – Лучшая атака? Не мне об этом судить – просто стараемся показывать свой максимум. Думаю, все же есть те, кто может с нами поспорить. А вот кто именно, узнаем в конце чемпионата.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.08.2017 01:08
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +17971

      арейская 4 августа 2017, 08:04

      Так, две пары уже своё слово сказали, кто следующий? Но теперь уж не меньше 37...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5444

      Приус 4 августа 2017, 05:51

      Прекрасно, в Питере начинайте отсчет.

      10
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      ...
      Рейтинг: +588

      Sergil > Приус 4 августа 2017, 13:24

      Желательно со своих ворот =)

      0
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 4 августа 2017, 05:46

      Улучшить реализацию и будет даже больше, моментов создаем вагон.

      9
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      Рейтинг: +5457

      Дядя Серёжа 4 августа 2017, 04:44

      А прикольно будет, если забьют. И Зе ещё пятнашку.

      5
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    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 4 августа 2017, 02:09

      Скромно. И никаких понтов

      2
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      Рейтинг: +25

      Zenit_Night_Life 4 августа 2017, 01:13

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Складно пиздит :D Рождён для интервью

      -4
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