Луис Адриано: «У нас с Промесом есть все, чтобы забить 36 голов за сезон»

Нападающий «Спартака» Луис Адриано подчеркнул, что готов забить вместе с форвардом Квинси Промесом 36 голов за сезон. По словам бразильца, у него с голланадцем есть для этого все данные.

– Тренер «Зенита» Роберто Манчини поставил перед парой форвардов Кокорин – Дзюба задачу забить 35 голов за сезон на двоих. Способны ли вы на пару с Промесом поразить ворота 36 раз?

– У нас есть все, чтобы много забивать. Квалификация Кокорина очень высока, делает голы почти в каждом матче. Но у нас с Квинси есть все, чтобы на нашем счету оказалось 35 – 36 мячей.

– Вашу группу атаки специалисты называют сильнейшей в лиге. Есть ли у нее конкуренты в Премьер-лиге?

– Лучшая атака? Не мне об этом судить – просто стараемся показывать свой максимум. Думаю, все же есть те, кто может с нами поспорить. А вот кто именно, узнаем в конце чемпионата.