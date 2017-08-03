Роналдиньо надеется, что Неймар станет лучше Месси и Роналду

Бывшая звезда футбола Роналдиньо поделился мнением касательно перспектив соотечественника Неймара когда-нибудь стать лучшим футболистом планеты. Напомним, что нападающий без пяти минут является игроком французского «ПСЖ».

«В этом году борьба за «Золотой мяч» между Лионелем Месси и Криштиану Роналду продолжится, никто в их спор не вклинится. Эти двое действительно сильнее остальных.

Третьим, вероятно, и станет Неймар. Он в хорошей форме. Я надеюсь, что придет время, когда лучшим игроком мира станет именно этот нападающий и он сможет даже превзойти уровень Месси и Роналду», – говорит бразильская звезда.

Сам Роналдиньо становился обладателем «Золотого мяча» в 2005 году.