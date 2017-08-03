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    Роналдиньо надеется, что Неймар станет лучше Месси и Роналду

    Бывшая звезда футбола Роналдиньо поделился мнением касательно перспектив соотечественника Неймара когда-нибудь стать лучшим футболистом планеты. Напомним, что нападающий без пяти минут является игроком французского «ПСЖ».

    «В этом году борьба за «Золотой мяч» между Лионелем Месси и Криштиану Роналду продолжится, никто в их спор не вклинится. Эти двое действительно сильнее остальных.

    Третьим, вероятно, и станет Неймар. Он в хорошей форме. Я надеюсь, что придет время, когда лучшим игроком мира станет именно этот нападающий и он сможет даже превзойти уровень Месси и Роналду», – говорит бразильская звезда.

    Сам Роналдиньо становился обладателем «Золотого мяча» в 2005 году.

    Источник: ФИФА

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    03.08.2017 17:28
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +220

      mishkahaker 3 августа 2017, 22:27

      Никогда их не превзойдёт.

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      Рейтинг: +834

      val-berezko 3 августа 2017, 17:55

      Роналду-это футбол! Месси-это футбольный фристайл.
      и то и другое интересно,но последнее время фристайла стало меньше,а футбол
      остался футболом!

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      Рейтинг: +1557

      Mahone 3 августа 2017, 17:40

      Дерзай парень,но Месси лучший пока,правда возраст!!!!!!!!!! Удачи!!!!!!!!!!! А то то Месси,то Роналду!!!!!!!

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