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    Главным тренером московского «Арарата» станет Погос Галстян

    Новым главным тренером московского «Арарата», который ставит перед собой задачу в максимально возможный короткий срок выйти в РФПЛ, должен стать армянский специалист Погос Галстян, ранее работавший наставником молодежной команды екатеринбургского «Урала».

    «Шмелей» тренер покинул несколько дней назад, объяснив это предложением другого клуба, которым, очевидно, и является «Арарат».

    Подавляющую часть тренерской карьеры Галстян провел в качестве помощника. Будучи футболистом, армянин провел более ста игр за ереванский «Арарат».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.08.2017 22:17
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +5457

      Дядя Серёжа 2 августа 2017, 06:28

      Это единственный ара в команде?

      0
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 2 августа 2017, 00:06

      3 победы, 9 поражений, 8 ничьих в последних 20 играх молодёжки урала. неплохое усиление)

      0
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      Рейтинг: +1516

      Тазит 1 августа 2017, 23:14

      Ара - рать

      0
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      Рейтинг: +1687

      Tostao 1 августа 2017, 22:47

      Армяне арендовали стадион им. Э.В.Стрельцова, куда "Торпедо" хода нет. Пройдёт время - они и стадик переименуют, и памятник какому-нить Оганесяну или Иштояну там поставят вместо стрельцовского...

      1
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 1 августа 2017, 22:40

      Теперь, наверное, попрёт.... А то ничья недавно образовалась.... Не чемпионский график...)))

      2
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      Рейтинг: +1177

      The_Enot 1 августа 2017, 22:31

      Ошибка, наверно Галустян)))

      2
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      Рейтинг: +110

      Wagarti 1 августа 2017, 22:24

      Московский "Арарат".
      Прикольненько)(

      1
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