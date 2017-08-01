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  • Главным тренером московского «Арарата» станет Погос Галстян

Главным тренером московского «Арарата» станет Погос Галстян

1 августа 2017, 22:17
7

Новым главным тренером московского «Арарата», который ставит перед собой задачу в максимально возможный короткий срок выйти в РФПЛ, должен стать армянский специалист Погос Галстян, ранее работавший наставником молодежной команды екатеринбургского «Урала».

«Шмелей» тренер покинул несколько дней назад, объяснив это предложением другого клуба, которым, очевидно, и является «Арарат».

Подавляющую часть тренерской карьеры Галстян провел в качестве помощника. Будучи футболистом, армянин провел более ста игр за ереванский «Арарат».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. ПФЛ. Зона Центр Арарат-Армения Галстян Погос
Комментарии (7)
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Wagarti
1501615447
Московский "Арарат". Прикольненько)(
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The_Enot
1501615885
Ошибка, наверно Галустян)))
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insider_retro
1501616415
Теперь, наверное, попрёт.... А то ничья недавно образовалась.... Не чемпионский график...)))
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Tostao
1501616860
Армяне арендовали стадион им. Э.В.Стрельцова, куда "Торпедо" хода нет. Пройдёт время - они и стадик переименуют, и памятник какому-нить Оганесяну или Иштояну там поставят вместо стрельцовского...
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Тазит
1501618488
Ара - рать
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Chesn0k
1501621562
3 победы, 9 поражений, 8 ничьих в последних 20 играх молодёжки урала. неплохое усиление)
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Дядя Серёжа
1501644509
Это единственный ара в команде?
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