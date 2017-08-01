Главным тренером московского «Арарата» станет Погос Галстян

Новым главным тренером московского «Арарата», который ставит перед собой задачу в максимально возможный короткий срок выйти в РФПЛ, должен стать армянский специалист Погос Галстян, ранее работавший наставником молодежной команды екатеринбургского «Урала».

«Шмелей» тренер покинул несколько дней назад, объяснив это предложением другого клуба, которым, очевидно, и является «Арарат».

Подавляющую часть тренерской карьеры Галстян провел в качестве помощника. Будучи футболистом, армянин провел более ста игр за ереванский «Арарат».