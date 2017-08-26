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  • Августовский сезон Конкурса прогнозов: участвуй и выигрывай смартфон Archos 40 Neon

Августовский сезон Конкурса прогнозов: участвуй и выигрывай смартфон Archos 40 Neon

26 августа 2017, 13:45
33

На «Бомбардире» стартует августовский сезон Конкурса прогнозов. По итогам последнего летнего месяца лучший прогнозист может выиграть смартфон Archos 40 Neon от магазина CompYou.ru. Успей принять участие!

Полный список призов:

1 место – смартфон Archos 40 Neon от магазина CompYou.ru.

2 место – подарочный сертификат от магазина ВсеМайки.ру на 1 500 рублей.

3 место – внешний аккумулятор InterStep от магазина CompYou.ru.

4 место – сумка для ноутбука Value Topload от магазина CompYou.ru.

5 место – книга Игоря Рабинера «Как возрождали «Спартак» от издательства «Эксмо».

Конкурс прогнозов: Богдан1412 стал победителем летнего сезона и выиграл форму сборной России

100 лучших участников Конкурса прогнозов (которые займут первые 100 мест в первом дивизионе) получат 300 бонусных бустеров в игре «11х11». Это очень полезная игровая валюта в одном из лучших футбольных менеджеров мира – в онлайн-игре «11х11». Бустеры вы сможете потратить на развитие своего собственного футбольного клуба!

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Важно: бустеры не будут начислены на аккаунты в браузерной версии.

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Источник: Бомбардир.ру
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Комментарии (33)
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EcioAuditore
1501574361
Будем бороться за смартфон) удачи всем
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Рулонъ Обоевъ
1501575526
А путёвки в пивнуху больше на разыгрывают??!!
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Docentusa
1501576727
Был бы смарт нормальный))))
Ответить
GoLenaStop
1501609554
Всем привет, дорогие любители шахмат! С новым сезоном! Желаю всем. чтобы их любимые команды не проигрывали, а рейтинг не падал, невзирая на неправильно сыгранные матчи....Хи!!! Удачи!
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OfaZavr
1501657718
Всем удачного сезона!
Ответить
magg27
1501693057
Всем успехов на полях!
Ответить
Munez89
1501869213
Смартфон за 3к, можно не участвовать..
Ответить
Gullit 76
1501946828
Доставка обойдётся дороже приза.
Ответить
soldat_max
1501951439
Бедный сайт походу, раз призы такие хиленькие)
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Pourport
1502645716
Саарбрюкен - Унион(Берлин) матч 1-2(поставил на П2)стоит проигрыш,вы реально замахали!Не хотите честно засчитывать баллы,вообще тогда уберите этот прогноз н@хер!
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