Августовский сезон Конкурса прогнозов: участвуй и выигрывай смартфон Archos 40 Neon

На «Бомбардире» стартует августовский сезон Конкурса прогнозов. По итогам последнего летнего месяца лучший прогнозист может выиграть смартфон Archos 40 Neon от магазина CompYou.ru. Успей принять участие!
Полный список призов:
1 место – смартфон Archos 40 Neon от магазина CompYou.ru.
2 место – подарочный сертификат от магазина ВсеМайки.ру на 1 500 рублей.
3 место – внешний аккумулятор InterStep от магазина CompYou.ru.
4 место – сумка для ноутбука Value Topload от магазина CompYou.ru.
5 место – книга Игоря Рабинера «Как возрождали «Спартак» от издательства «Эксмо».
Конкурс прогнозов: Богдан1412 стал победителем летнего сезона и выиграл форму сборной России
100 лучших участников Конкурса прогнозов (которые займут первые 100 мест в первом дивизионе) получат 300 бонусных бустеров в игре «11х11». Это очень полезная игровая валюта в одном из лучших футбольных менеджеров мира – в онлайн-игре «11х11». Бустеры вы сможете потратить на развитие своего собственного футбольного клуба!
Попробовать свои силы в «11х11» можно уже сейчас:
Сыграть Вконтакте
Скачать игру в Google Play
Скачать игру в App Store
Важно: бустеры не будут начислены на аккаунты в браузерной версии.
Свои вопросы и пожелания пишите на bets@bombardir.ru