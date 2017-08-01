Конкурс прогнозов: Богдан1412 стал победителем летнего сезона и выиграл форму сборной России

На «Бомбардире» подошел к концу летний сезон Конкурса прогнозов, который длился два месяца. Победителем стал Богдан1412, сделавший 1549 ставок и набравший 1280114 очков рейтинга при среднем коэффициенте 4,49. Его приз – форма сборной России-2017/18 от магазина футбольной формы Urbansport.

Второе место занял zico2205. Ему достается фирменный мяч «Бомбардира» от компании «Мой мяч».

Замкнул тройку лучших sanek2587. Этот пользователь получает футболку с новым логотипом «Ювентуса» от магазина футбольной формы Urbansport.

На четвертой позиции расположился Dimanch ik, выигравший подарочный сертификат от магазина ВсеМайки.ру на 1 500 рублей.

Пятым стал BoltCX, который получает книгу главного врача сборной России Эдуарда Безуглова «Анатомия спорта. Мифы о здоровом образе жизни».

Чтобы получить свой приз, победителям необходимо связаться с нами, написав на bets@bombardir.ru с пометкой «Конкурс прогнозов. Лето-17» в ближайшее время. В письме по форме необходимо указать ваши данные:

ФИО: -

Адрес: -

Индекс: -

Телефон: -

100 лучших игроков Конкурса прогнозов получают по 300 бонусных бустеров в футбольном менеджере «11х11». Если вы нашли себя в Топ-100 и хотите получить свои бустеры, вам нужно написать на bets@bombardir.ru, указав в письме свой ник на «Бомбардире», название команды в игре «11х11» и ID команды. В теме письма укажите: «Конкурс прогнозов. Бустеры».

Попробовать свои силы в «11х11» можно уже сейчас:

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Важно: Бустеры не будут начислены на аккаунты в браузерной версии.

Свои вопросы и пожелания пишите на bets@bombardir.ru