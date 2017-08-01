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  • Конкурс прогнозов: Богдан1412 стал победителем летнего сезона и выиграл форму сборной России

Конкурс прогнозов: Богдан1412 стал победителем летнего сезона и выиграл форму сборной России

1 августа 2017, 09:00
8

На «Бомбардире» подошел к концу летний сезон Конкурса прогнозов, который длился два месяца. Победителем стал Богдан1412, сделавший 1549 ставок и набравший 1280114 очков рейтинга при среднем коэффициенте 4,49. Его приз – форма сборной России-2017/18 от магазина футбольной формы Urbansport.

Второе место занял zico2205. Ему достается фирменный мяч «Бомбардира» от компании «Мой мяч».

Замкнул тройку лучших sanek2587. Этот пользователь получает футболку с новым логотипом «Ювентуса» от магазина футбольной формы Urbansport.

На четвертой позиции расположился Dimanch ik, выигравший подарочный сертификат от магазина ВсеМайки.ру на 1 500 рублей.

Пятым стал BoltCX, который получает книгу главного врача сборной России Эдуарда Безуглова «Анатомия спорта. Мифы о здоровом образе жизни».

Чтобы получить свой приз, победителям необходимо связаться с нами, написав на bets@bombardir.ru с пометкой «Конкурс прогнозов. Лето-17» в ближайшее время. В письме по форме необходимо указать ваши данные:

ФИО: -

Адрес: -

Индекс: -

Телефон: -

100 лучших игроков Конкурса прогнозов получают по 300 бонусных бустеров в футбольном менеджере «11х11». Если вы нашли себя в Топ-100 и хотите получить свои бустеры, вам нужно написать на bets@bombardir.ru, указав в письме свой ник на «Бомбардире», название команды в игре «11х11» и ID команды. В теме письма укажите: «Конкурс прогнозов. Бустеры».

Попробовать свои силы в «11х11» можно уже сейчас:

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Важно: Бустеры не будут начислены на аккаунты в браузерной версии.

Свои вопросы и пожелания пишите на bets@bombardir.ru

Источник: Бомбардир.ру
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Комментарии (8)
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Garrincha58
1501568112
молодец Богдан!
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Берёза В.
1501568555
Молодцы Вангуйцы
Ответить
Томь вперёд
1501569615
Молчаливого Богдана поздравляем!!!
Ответить
Сильвербой
1501571679
Мои поздравления!!!
Ответить
Богдан1412
1501572666
Спасибо за поздравления,всем!
Ответить
Грыззь
1501572670
Красавцы! Поздравляю от души.
Ответить
gandyv
1501573825
Молодцы.
Ответить
OfaZavr
1501575847
Молодцы! Поздравляю!
Ответить
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