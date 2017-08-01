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    Конкурс прогнозов: Богдан1412 стал победителем летнего сезона и выиграл форму сборной России

    На «Бомбардире» подошел к концу летний сезон Конкурса прогнозов, который длился два месяца. Победителем стал Богдан1412, сделавший 1549 ставок и набравший 1280114 очков рейтинга при среднем коэффициенте 4,49. Его приз – форма сборной России-2017/18 от магазина футбольной формы Urbansport.

    Второе место занял zico2205. Ему достается фирменный мяч «Бомбардира» от компании «Мой мяч».

    Замкнул тройку лучших sanek2587. Этот пользователь получает футболку с новым логотипом «Ювентуса» от магазина футбольной формы Urbansport.

    На четвертой позиции расположился Dimanch ik, выигравший подарочный сертификат от магазина ВсеМайки.ру на 1 500 рублей.

    Пятым стал BoltCX, который получает книгу главного врача сборной России Эдуарда Безуглова «Анатомия спорта. Мифы о здоровом образе жизни».

    Чтобы получить свой приз, победителям необходимо связаться с нами, написав на bets@bombardir.ru с пометкой «Конкурс прогнозов. Лето-17» в ближайшее время. В письме по форме необходимо указать ваши данные:

    ФИО: -

    Адрес: -

    Индекс: -

    Телефон: -

    100 лучших игроков Конкурса прогнозов получают по 300 бонусных бустеров в футбольном менеджере «11х11». Если вы нашли себя в Топ-100 и хотите получить свои бустеры, вам нужно написать на bets@bombardir.ru, указав в письме свой ник на «Бомбардире», название команды в игре «11х11» и ID команды. В теме письма укажите: «Конкурс прогнозов. Бустеры».

    Попробовать свои силы в «11х11» можно уже сейчас:

    Сыграть Вконтакте

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    Важно: Бустеры не будут начислены на аккаунты в браузерной версии.

    Свои вопросы и пожелания пишите на bets@bombardir.ru

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.08.2017 09:00
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 1 августа 2017, 11:24

      Молодцы! Поздравляю!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +161

      gandyv 1 августа 2017, 10:50

      Молодцы.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +523

      Грыззь 1 августа 2017, 10:31

      Красавцы! Поздравляю от души.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13

      Богдан1412 1 августа 2017, 10:31

      Спасибо за поздравления,всем!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 1 августа 2017, 10:14

      Мои поздравления!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 1 августа 2017, 09:40

      Молчаливого Богдана поздравляем!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3534

      Берёза В. 1 августа 2017, 09:22

      Молодцы Вангуйцы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 1 августа 2017, 09:15

      молодец Богдан!

      1
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