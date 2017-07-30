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  • Экс-президент «Наполи»: «Не представляю, сколько бы я сегодня заплатил за Марадону»

Экс-президент «Наполи»: «Не представляю, сколько бы я сегодня заплатил за Марадону»

30 июля 2017, 00:48
7

Бывший президент «Наполи» Коррадо Ферлаино поделился мнением о ценах на трансферном рынке.

«Глядя на цены нынешний футболистов, не представляю, сколько бы я сегодня заплатил за трансфер Диего Марадоны. Конечно, сейчас другой футбол и даже другой мир. К слову, теперешний футбол менее романтичен и в нем меньше спортивной составляющей, чем раньше», – цитирует Ферлаино Il Napolista.

Трансфер Марадоны из «Барселоны» в «Наполи» состоялся в июне 1984 года. Итальянская сторона заплатила 13 миллионов евро, установив новый мировой рекорд. Ранее английский журнал FourFourTwo признал аргентинца величайшим игроком всех времен.

Сумма перехода Неймара в «ПСЖ» оценивается в 450 миллионов евро.

Источник: Бомбардир.ру
Италия. Серия А Испания. Примера Барселона Наполи ПСЖ Неймар
Комментарии (7)
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Аристократ Олжик
1501368149
Вряд ли бы ушел . . .
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pzdc.
1501371834
Причем Неймар и его цена ? Когда речь Марадоны касается
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GeorgeXIII
1501372412
Марадона лучше этого клоуна играл
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serppion
1501372701
И тогда, и сейчас Марадона безоговорочно лучший футболист мира. Не то что Неймар. Куды катимся?
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mihail200606
1501397000
Сейчас он ниче не стоит) жалкая капризная развалина...
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