Экс-президент «Наполи»: «Не представляю, сколько бы я сегодня заплатил за Марадону»

Бывший президент «Наполи» Коррадо Ферлаино поделился мнением о ценах на трансферном рынке.

«Глядя на цены нынешний футболистов, не представляю, сколько бы я сегодня заплатил за трансфер Диего Марадоны. Конечно, сейчас другой футбол и даже другой мир. К слову, теперешний футбол менее романтичен и в нем меньше спортивной составляющей, чем раньше», – цитирует Ферлаино Il Napolista.

Трансфер Марадоны из «Барселоны» в «Наполи» состоялся в июне 1984 года. Итальянская сторона заплатила 13 миллионов евро, установив новый мировой рекорд. Ранее английский журнал FourFourTwo признал аргентинца величайшим игроком всех времен.

Сумма перехода Неймара в «ПСЖ» оценивается в 450 миллионов евро.