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РФПЛ. «Ахмат» одержал победу над «Динамо» и возглавил турнирную таблицу

29 июля 2017, 21:56
13

В матче 3-го тура РФПЛ «Ахмат» на своем поле оказался сильнее «Динамо» – 2:0. Голами отметились вышедший на замену Магомед Митришев и Родолфо.

Отметим, что после данного успеха грозненский клуб возглавил турнирную таблицу чемпионата России, имея в активе три победы кряду.

Чемпионат России. РФПЛ. 3-й тур

Ахмат (Грозный) – Динамо (Москва) – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Митришев, 80; 2:0 – Родолфо, 83 (с пенальти).

«Ахмат»: Городов, Семенов, Вилькер, Уциев, Мохаммади, Раванелли (Бериша, 62), Иванов, Родолфо (Бацуев, 88), Сампайо, Лима, Садаев (Митришев, 62).

«Динамо»: Шунин, Козлов, Хольмен, Шуньич, С. Терехов, Ионов, Сапета, Соснин (Бечирай, 85), Ташаев, Панченко (Вандерсон, 69), Луценко.

Предупреждения: Раванелли, 58; Вилькер, 62 – Сапета, 20; Козлов, 78.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Ахмат Динамо
Комментарии (13)
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a-rakhmatov
1501354693
Молодец Кононов!.....выводит Терек в лидеры)))
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Tajik-za Zenit
1501354709
Да ахмат удивляет пока три сухих матча молодцы,а динамо с такой игрой может обратно в фнл пойдет
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Ванечка
1501354831
"Динамо", давай домой, в ФНЛ)
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insider_retro
1501355249
Ай да Ахмат!... С таким настроем они дома все очки заберут и в гостях понадгрызают!... Дожали в завершении совсем даже не скучного матча!!... Митришев молодцааа!!!... Пока остальные команды устают, наигрывают состав, разбираются и.т.п., Ахмат берётточки!!!... И дальше будет брать!...
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VeniaminS
1501365511
Динамо ? Куда катимся?
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Одинокий волк Маквейд
1501386017
Кононов молодец, но кадровый дефицит в команде скажется на дистанции.
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Приус
1501386774
Черданцев вчера развлекал как мог: раза три объяснил, что Жаба это Лео, а в конце никак не мог определиться на поле он или заменили. Они уже из студии комментируют?
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СШГЭС
1501387095
Посмотрим на Ахмат с серьезными клубами.
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Сибирь за Спартак
1501387680
Это была четвертая игра дня, смотрел все. Только во втором тайме увидел первую осмысленную комбинацию от Ахмата, а так борьба двух автобусов или имитация борьбы со СКА.
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Gullit 76
1501401801
Матч с Уфой в следующем туре становится одним из центральных. Но пока не сыграют с фаворитами - ещё ничего не ясно.Черданцев стал хуже Перетурина - видит метровое вне игры - говорит его не было.Путает игроков,не следит за ходом матча - наслаждается самим собой,зато апломба на десятерых хватит.
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