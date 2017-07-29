РФПЛ. «Ахмат» одержал победу над «Динамо» и возглавил турнирную таблицу

В матче 3-го тура РФПЛ «Ахмат» на своем поле оказался сильнее «Динамо» – 2:0. Голами отметились вышедший на замену Магомед Митришев и Родолфо.

Отметим, что после данного успеха грозненский клуб возглавил турнирную таблицу чемпионата России, имея в активе три победы кряду.

Чемпионат России. РФПЛ. 3-й тур

Ахмат (Грозный) – Динамо (Москва) – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Митришев, 80; 2:0 – Родолфо, 83 (с пенальти).

«Ахмат»: Городов, Семенов, Вилькер, Уциев, Мохаммади, Раванелли (Бериша, 62), Иванов, Родолфо (Бацуев, 88), Сампайо, Лима, Садаев (Митришев, 62).

«Динамо»: Шунин, Козлов, Хольмен, Шуньич, С. Терехов, Ионов, Сапета, Соснин (Бечирай, 85), Ташаев, Панченко (Вандерсон, 69), Луценко.

Предупреждения: Раванелли, 58; Вилькер, 62 – Сапета, 20; Козлов, 78.

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