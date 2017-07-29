Рамос: «Если Мбаппе захочет перейти в «Реал», двери для него открыты»

Капитан «Реала» Серхио Рамос прокомментировал информацию о возможном переходе в команду нападающего «Монако» Килиана Мбаппе. Защитник отметил, что мадридский клуб готов принять француза.

«Я не принимаю решения по трансферам. Мбаппе – талант, редко встречаются такие молодые футболисты. В «Реале» собраны отличные игроки. Футболом движут деньги. И если Мбаппе решит стать игроком «Реала», то двери в клубе для него открыты», – заявил Рамос.

В минувшем сезоне форвард в чемпионате Франции провел 29 матчей, в которых забил 15 голов и отдал 11 результативных передач.