В ЦСКА оценили перспективы на подписание новичков

Президент ЦСКА Евгений Гинер рассказал о перспективах команды усилить состав в летнее трансферное окно. Как было отмечено, клуб в этом вопросе стремится делать ставку на футболистов, которым не более 25 лет.

«Будут ли у клуба новички летом? Непростой вопрос. Мы все время следим за кандидатами, анализируем. Что-то получается, что-то – нет. Если найдем действительно достойного, приобретем. Мы все-таки делаем ставку не на 30 – 35-летних, а пытаемся усиливаться теми, кто не старше 25», – заявил Гинер.

ЦСКА в новом сезоне в двух стартовых турах чемпионата России набрал три очка.