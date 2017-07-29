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В ЦСКА оценили перспективы на подписание новичков

29 июля 2017, 08:25
7

Президент ЦСКА Евгений Гинер рассказал о перспективах команды усилить состав в летнее трансферное окно. Как было отмечено, клуб в этом вопросе стремится делать ставку на футболистов, которым не более 25 лет.

«Будут ли у клуба новички летом? Непростой вопрос. Мы все время следим за кандидатами, анализируем. Что-то получается, что-то – нет. Если найдем действительно достойного, приобретем. Мы все-таки делаем ставку не на 30 – 35-летних, а пытаемся усиливаться теми, кто не старше 25», – заявил Гинер.

ЦСКА в новом сезоне в двух стартовых турах чемпионата России набрал три очка.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Гинер Евгений
Комментарии (7)
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Nerlinger
1501307734
Чую не будет ни кого
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NEO26
1501310046
молодых нужно подключать
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VIPded
1501311607
Увы, всё понятно... Удачи нашим воспитанникам!
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dok66
1501323899
Принципы селекции ЦСКА давно понятны , и не меняются . Удачи !
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Mirak92
1501324195
Да сколько то можно !!!!!
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Boniel+
1501339082
Если останетесь с Чаловым и Дзагоевым можно смело ставить крест на команде.Неужели не видно,что с этим составом в Европе делать нечего.Уровень мастерства настолько низкий,что команде будет очень трудно и в России.Матч со СКА показал еще раз "класс" ЦСКА.Два "левых"гола и не одного трудового.
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