Рикардо Родригес: «Университатя» в лучшей форме, чем «Милан»

Защитник «Милана» Рикардо Родригес рад открыть официальный сезон команды победой в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы над «Университатей», в котором он отличился забитым голом. Игра так и закончилась с минимальным перевесом итальянцев – 1:0.

«Я счастлив начать сезон таким образом и помочь команде. Соперник находится в лучшей по сравнению с нами форме, но мы смогли взять необходимую нам победу в гостях.

Пожалуй, мы должны отдать должное «Университате», – сказал после матча футболист.

Напомним, что Родригес перешел в «Милан» из «Вольфсбурга» этим летом, сумма его трансфера составила 18 миллионов евро.