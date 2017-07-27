Вальверде: «И мы, и «МЮ» хотели победить»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде рассказал о желании своей команды победить «Манчестер Юнайтед» в рамках международного кубка чемпионов, который проходит в США. Сама игра закончилась со счетом 1:0.

«Мы с уважением относимся к «МЮ», это очень сильная команда. В первом тайме игра шла очень быстро, голевые моменты были у обеих команд. После перерыва мы старались действовать спокойнее, чтобы вернуть контроль над игрой.

На данный момент у соперника было больше игровой практики, и хотя это был товарищеский матч, обе команды хотели победить», – сказал Вальверде.

Для каталонцев эта победа стала второй в этом предсезонном турнире, что позволило им выйти на первое место. Ранее сине-гранатовые победили «Ювентус» – 2:1. В заключительном матче «Барселона» сыграет с «Реалом». Встреча пройдет 30 июля в Майами.