Лига чемпионов. «Ницца» и «Аякс» сыграли вничью, ван де Бек посвятил гол Нури

«Ницца» и «Аякс» сыграли вничью в первом матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов. Голы на счету Марио Балотелли и Донни ван де Бека.

Автор мяча гостей посвятил взятие ворот экс-одноклубнику Абдельхаку Нури, у которого диагностировали необратимое поражение мозга. После взятия ворота голландец показал три пальца левой руки и четыре – правой, изображая игровой номер Нури.

Ответная встреча состоится 2 августа в Амстердаме.

Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. Первый матч

Ницца (Франция) – Аякс (Голландия) – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Балотелли, 32; 1:1 – ван де Бек, 49.